Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ chặn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Vài giờ sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan thất bại, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, lực lượng Mỹ sẽ ngay lập tức “bắt đầu quá trình phong tỏa tất cả các tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz”.

image-1775534324214.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng dài trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, hầu hết các điểm đều được nhất trí, nhưng điểm duy nhất thực sự quan trọng, đó là vũ khí hạt nhân, thì không".

"Sau gần 20 giờ đàm phán, chỉ có một điều quan trọng - Iran không sẵn lòng từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ nói rằng, ông đã được "thông báo đầy đủ" về cuộc đàm phán bởi Phó Tổng thống J.D. Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner. Ông cũng ca ngợi những nỗ lực trung gian của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Theo ông Trump, "vào một thời điểm nào đó, các bên sẽ đạt được thỏa thuận về quyền tự do đi lại qua eo biển Hormuz", nhưng "Iran đã không cho phép điều đó xảy ra bằng cách tuyên bố: 'Có thể có một quả thủy lôi ở đâu đó ngoài kia’, mà không ai biết ngoài họ”.

“Tôi cũng đã chỉ thị cho Hải quân Mỹ tìm kiếm và ngăn chặn mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran”, ông tiếp tục, tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu “rà phá số thủy lôi mà Iran đã rải”.

"Không ai trả phí bất hợp pháp mà lại được tự do đi lại trên biển", ông nói thêm. “Bất kỳ người Iran nào bắn vào chúng tôi, hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, sẽ bị loại bỏ hoàn toàn!”

"Cuộc phong tỏa sẽ sớm bắt đầu”, ông Trump tuyên bố.

Trong bài đăng thứ hai trên Truth Social, ông Trump nói rằng "Iran đã hứa sẽ mở lại eo biển Hormuz, và họ đã cố tình không thực hiện điều đó".

"Điều này đã gây ra lo lắng, xáo trộn cho nhiều người và quốc gia trên khắp thế giới," ông nói. "Như họ đã hứa, họ tốt hơn hết nên bắt đầu quá trình mở lại tuyến đường thủy này một cách nhanh chóng".

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra vài giờ sau khi cuộc đàm phán của phái đoàn Mỹ - Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được kết quả.

Pakistan được cho là đã đề xuất điều chỉnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, bao gồm việc tham gia tuần tra chung trên tuyến đường thủy quan trọng này như một phần nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và giảm căng thẳng.

Iran hiện chưa bình luận về phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump.

Cũng trong ngày 12/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán ở Islamabad kết thúc.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf cho biết, ông đã nhấn mạnh trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu rằng “Iran có thiện chí, nhưng do hai lần đàm phán trước đây, chúng tôi không tin tưởng vào phía đối lập”.

“Phía đối lập cuối cùng đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này”, ông nói.

“Tôi cũng biết ơn những nỗ lực của đất nước thân thiện và anh em của chúng ta, Pakistan, trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán".

Minh Hạnh
BBC, Al Jazeera
