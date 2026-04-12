Người đàn ông cầm rìu bổ liên tục xuống máy bay quân sự Mỹ ở Ireland

Minh Hạnh

TPO - Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi đột nhập sân bay Shannon ở Ireland và gây hư hại cho một máy bay quân sự của Mỹ, dường như bằng rìu, búa và cuốc. Vụ việc khiến hoạt động của sân bay phải tạm ngừng.

Theo cảnh sát Ireland, nghi phạm - một người đàn ông khoảng 40 tuổi - đã vào khu vực cấm của sân bay Shannon và bị bắt giữ sáng 11/4.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, nghi phạm trèo lên một chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Mỹ đang đậu trên đường băng tại sân bay.

Một số báo cáo cho biết người này đã cầm một chiếc rìu, búa hoặc cuốc khi tấn công máy bay, mặc dù cảnh sát cho đến nay chỉ xác nhận việc bắt giữ nghi phạm với cáo buộc gây thiệt hại tài sản.

Vụ xâm nhập đã buộc sân bay Shannon phải tạm ngừng hoạt động, hai chuyến bay khởi hành bị hoãn và một máy bay đến từ Lourdes (Pháp) phải bay vòng chờ trước khi sân bay hoạt động bình thường trở lại.

Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công có liên quan đến chiến dịch tấn công Iran của Mỹ hay không, nhưng sân bay Shannon đã nhiều lần ghi nhận ​​các vụ xâm nhập của những người phản đối vai trò của sân bay này như một điểm tiếp nhiên liệu và trung chuyển cho giao thông quân sự của Mỹ.

Vào tháng 1/2003, nhà hoạt động phản chiến Mary Kelly đã dùng rìu phá hoại một máy bay quân sự của Mỹ tại sân bay để phản đối cuộc tấn công Iraq sắp xảy ra. An ninh đã được thắt chặt ngay sau vụ tấn công. Chỉ vài ngày sau, vào ngày 3/2, nhóm Pitstop Ploughshares đã xâm nhập sân bay Shannon và phá hoại một máy bay của Hải quân Mỹ trong một hành động phản chiến khác.

Trong một vụ việc gần đây hơn vào tháng 11/2025, ba nhà hoạt động được cho là đã lái một chiếc xe tải vào khu vực cấm, tiếp cận một máy bay quân sự của Mỹ đang đậu và phun sơn lên một chiếc Boeing 737-700 của Hải quân Dự bị Mỹ, buộc sân bay phải ngừng hoạt động. Vài tháng trước đó, ba phụ nữ đã bị bắt sau khi vượt qua hàng rào an ninh và ném sơn đỏ lên một máy bay có liên quan đến Mỹ.

Xem thêm

Cùng chuyên mục