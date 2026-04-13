Tổng thống Mỹ Trump nói Iran sẽ quay lại bàn đàm phán

Trong một cuộc phỏng vấn với Foxnews, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi dự đoán họ sẽ quay lại và chấp nhận những điều chúng tôi yêu cầu... Họ không có thẻ bài nào cả".

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng bảo vệ những phát biểu cứng rắn mà ông đưa ra vào tuần trước, rằng "cả một nền văn minh sẽ biến mất đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa" và cho biết chính lập trường này đã góp phần đưa Iran đến bàn đàm phán. Ông khẳng định các tuyên bố mạnh mẽ của mình đã tạo ra tác động đáng kể đối với phía Tehran.

Phát biểu sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc tại Pakistan mà không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump nhắc lại những lời cảnh báo đã đưa ra trước đó, rằng ông sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

"Chỉ trong một giờ, tôi có thể lấy đi toàn bộ nguồn năng lượng của họ, mọi thứ, tất cả các nhà máy, đó là một vấn đề lớn. Và tôi rất không muốn làm vậy, bởi vì nếu tôi làm thế, sẽ mất 10 năm để xây dựng lại. Và một thứ khác nữa mà tôi sẽ phá hủy là các cây cầu", ông nói.

Mỹ đã đạt được "gần như mọi điểm cần thiết" trong các cuộc đàm phán với Iran

Tổng thống Donald Trump mô tả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan là "rất thân thiện" và cho biết phía Washington đã nhận được "gần như mọi điểm cần thiết" trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán cuối cùng đổ vỡ khi Iran không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân - điều mà ông Trump coi là vấn đề then chốt.

"Cuộc đàm phán trở nên rất thân thiện, và chúng tôi đã giành được gần như mọi điểm cần thiết, ngoại trừ việc họ nhất quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình...Thẳng thắn mà nói, đối với tôi, đó là điểm quan trọng nhất", ông nói.

Cảnh báo các mục tiêu tiềm năng

Mặc dù Tổng thống Trump nói rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Iran về cơ bản đã bị "xóa sổ" sau hơn 40 ngày giao tranh, song cảnh báo vẫn còn một số mục tiêu tiềm năng nếu xung đột leo thang, bao gồm các nhà máy khử muối, lưới điện và cầu cống của Tehran.

"Về cơ bản, chúng ta đã xóa sổ toàn bộ... Thứ duy nhất còn lại là nguồn nước, nếu bị ảnh hưởng thì sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Vẫn còn một số nhà máy sản xuất tên lửa nữa và chúng tôi biết rõ từng nhà máy này", ông nói.