Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với Thủ tướng Nhật vấn đề năng lượng

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, tác động tiêu cực đến an ninh năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Nhật Bản đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Chiều 13/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

tbt.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc điện đàm. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản đã giành thắng lợi tại bầu cử Hạ viện tháng 2 vừa qua và bà Takaichi Sanae tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản; tin tưởng Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; nhất trí tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, lao động, y tế, địa phương…

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, tác động tiêu cực đến an ninh năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Nhật Bản đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản trong các vấn đề khu vực và thế giới thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực; chia sẻ Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản; khẳng định Nhật Bản coi trọng và đánh giá cao chính sách độc lập tự chủ, ủng hộ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Nhật Bản #Điện đàm

Xem thêm

Cùng chuyên mục