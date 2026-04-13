Xã hội

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

TPO - HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Các thành viên lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Hưng Yên ra mắt tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh.

Chiều 13/4, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã họp kỳ thứ Nhất.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu; đồng thời thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác lập nền tảng vận hành cho cả nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là việc bầu các chức danh chủ chốt mà còn là lựa chọn những người sẽ gánh vác trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Kỳ họp đã thực hiện công tác nhân sự. Với kết quả thống nhất cao, các đại biểu đã bầu ông Trần Quốc Văn – Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII gồm các ông, bà: Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyết Hương, Vũ Ngọc Trì.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, phát biểu tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Hưng Yên diễn ra ngày 13/4.

HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026–2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên gồm: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn, Nguyễn Hùng Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh năm 1975, quê Hà Nội. Trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tháng 3, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

