Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Bắt đầu dỡ rào tại một số 'lô cốt' dự án chống ngập

Anh Trọng

TPO - Một số công trường thi công dự án chống ngập đã cơ bản xong, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu từng bước dỡ rào, giảm ùn tắc giao thông.

tp-2-4405.jpg
Trong nhiều tuần qua, hàng rào thi công dự án chống ngập trên trục đường Quang Trung - Trần Nhân Tông thường xuyên gây ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
tp-1-5241.jpg
Nhưng ngày 13/4, người dân lưu thông qua đây đã thấy một số vị trí hàng rào đã được tháo dỡ.
tp-3.jpg
Mặc dù lòng đường Quang Trung đã được tháo dỡ hàng rào, nhưng lòng đường vẫn nham nhở, chưa được thảm, hoàn trả như cũ nên phương tiện chưa thể di chuyển vào. Mặt bằng chưa hoàn trả tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là thời điểm trời tối.
tp-4.jpg
Công trường thi công trên tuyến phố Lý Thái Tổ - Ngô Quyền cũng đang được tháo dỡ rào tại nhiều vị trí và hoàn trả, thảm lại mặt đường.
tp-5.jpg
Vị trí thi công dự án chống ngập trên phố Lý Thái Tổ đoạn qua trụ sở Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa được tháo dỡ một phần rào chắn và tạm lấp đất hoàn trả mặt đường.
tp-6.jpg
Để chuẩn bị cho mùa mưa 2026 và giảm úng ngập sâu tại khu vực nội đô, hiện thành phố Hà Nội đang giao cho các sở ngành thực hiện 10 dự án chống ngập bằng hình thức cấp bách. Có hàng chục tuyến phố đang bị quây rào và để vật liệu phục vụ thi công.
tp-7.jpg
Trên tuyến đường Võ Chí Công và Hoàng Minh Thảo, hiện hàng rào thi công dự án chống ngập đang chiếm hơn nửa lòng đường, dẫn đến giao thông đi lại khó khăn, ùn tắc.
tp-8.jpg
Công trường thi công và vật liệu phục vụ dự án chống ngập để ngày đêm trên tuyến phố Võ Chí Công (Vành đai 2) chiều đi sân bay Nội Bài, gây cản trở giao thông, bụi bẩn, ô nhiễm.

Ngày 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong đại diện Sở Xây dựng Hà Nội (đơn vị cấp phép thi công), cho biết: Theo tiến độ ban đầu, 10 dự án chống ngập trong khu vực nội đô có thời gian thi công và thu hồi hàng rào trước dịp 30/4 tới. Tuy nhiên qua kiểm tra vừa qua, một số công trường thi công vẫn chưa xong, khối lượng công việc còn nhiều nên các nhà thầu đã có đề xuất kéo dài thêm thời gian thi công đến 15/5.

Để giảm ảnh hưởng đến giao thông và gây ùn tắc vào giờ cao điểm, hiện Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các nhà thầu thực hiện một số biện pháp, trong đó có thi công "cuốn chiếu", đoạn dự án - vị trí nào xong phải dỡ rào, hoàn trả lòng đường để phục vụ giao thông. Việc một số vị trí hàng rào thi công trên các tuyến phố Quang Trung, Trần Nhân Tông, Lý Thái Tổ, Tràng Thi, Nguyễn Trãi... được dỡ rào, thu hẹp phạm vi thi công là thực hiện yêu cầu trên.

Ngoài ra trên một số tuyến phố, trong đó có Đặng Văn Ngữ, Lê Duẩn... thời gian dựng rào chắn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công chỉ được dựng rào thi công từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trong thời gian từ 5-22 giờ hàng ngày.

Xem thêm

Cùng chuyên mục