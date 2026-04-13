Hà Nội: Bắt đầu dỡ rào tại một số 'lô cốt' dự án chống ngập

Ngày 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong đại diện Sở Xây dựng Hà Nội (đơn vị cấp phép thi công), cho biết: Theo tiến độ ban đầu, 10 dự án chống ngập trong khu vực nội đô có thời gian thi công và thu hồi hàng rào trước dịp 30/4 tới. Tuy nhiên qua kiểm tra vừa qua, một số công trường thi công vẫn chưa xong, khối lượng công việc còn nhiều nên các nhà thầu đã có đề xuất kéo dài thêm thời gian thi công đến 15/5.

Để giảm ảnh hưởng đến giao thông và gây ùn tắc vào giờ cao điểm, hiện Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các nhà thầu thực hiện một số biện pháp, trong đó có thi công "cuốn chiếu", đoạn dự án - vị trí nào xong phải dỡ rào, hoàn trả lòng đường để phục vụ giao thông. Việc một số vị trí hàng rào thi công trên các tuyến phố Quang Trung, Trần Nhân Tông, Lý Thái Tổ, Tràng Thi, Nguyễn Trãi... được dỡ rào, thu hẹp phạm vi thi công là thực hiện yêu cầu trên.

Ngoài ra trên một số tuyến phố, trong đó có Đặng Văn Ngữ, Lê Duẩn... thời gian dựng rào chắn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công chỉ được dựng rào thi công từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trong thời gian từ 5-22 giờ hàng ngày.