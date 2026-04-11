Đối thoại về phương án bồi thường làm công viên đầu tiên thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

TPO - Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án công viên công cộng Phú Thượng (phường Phú Thượng, Hà Nội) gấp, gây áp lực cả với cơ quan chức năng và người dân.

Cầu thị, trả lời thẳng thắn khúc mắc của người dân

Ngày 11/4, UBND phường Phú Thượng tổ chức đối thoại với người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện Công viên công cộng Phú Thượng. Hiện người dân thuộc diện GPMB đã có nhiều kiến nghị liên quan đến dự án này.

Công viên công cộng phường Phú Thượng, tỷ lệ 1/500 - Dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Mạnh Khương, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng phường Phú Thượng khẳng định: Mặc dù công tác GPMB có những chuyển biến tích cực, song thực tế vẫn còn một số khúc mắc giữa các bên. Với tinh thần cầu thị và thượng tôn pháp luật, đơn vị thực hiện sẽ tổ chức các buổi làm việc, đối thoại chuyên sâu trong thời gian tới.

Mục tiêu của các buổi đối thoại nhằm tạo không gian để các bên cùng ngồi lại, trao đổi thẳng thắn và làm rõ từng nội dung cụ thể.

Ông Lê Văn Thìn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Thượng thông tin tại buổi đối thoại

Hệ số đền bù gấp đôi

Ông Lê Văn Thìn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Thượng thông tin: Công tác GPMB cho dự án công viên công cộng tại phường Phú Thượng đang được triển khai quyết liệt. Đây là dự án có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng khu vực.

Khởi động từ đầu tháng 4/2026, tính đến nay, tổ công tác đã hoàn thành điều tra và kiểm đếm cho khoảng 50% số hộ dân bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch, toàn bộ công tác GPMB sẽ được hoàn tất trong Quý II/2026, với mục tiêu lập và công khai phương án bồi thường ngay trong tháng 4.

Ông Thìn chia sẻ thêm: Điểm đáng chú ý của dự án này là việc áp dụng cơ chế đặc thù theo các Nghị quyết mới nhất của Quốc hội và HĐND TP Hà Nội. Theo đó, mức giá bồi thường đất trong dự án này sẽ được tính nhân đôi so với khung giá quy định thông thường.

Bên cạnh đó, các đơn giá về tài sản, vật kiến trúc và cây cối trên đất cũng được cập nhật theo những quy định mới nhất từ đầu năm 2026, nhằm đảm bảo sát với giá trị thực tế và mang lại lợi ích cao nhất cho người dân.

Khu đất quy hoạch xây dựng công viên công cộng Phú Thượng

Để quy trình diễn ra khách quan, sau khi hoàn tất kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất, phương án bồi thường chi tiết cho từng hộ sẽ được niêm yết công khai trong vòng 10 ngày. Trong thời gian này, người dân có quyền đối chiếu với các chính sách hiện hành và phản hồi ý kiến trực tiếp với tổ công tác.

Tại buổi đối thoại, một số ý kiến của người dân thắc mắc về quá trình công khai quy hoạch, dự án công viên có triển khai "tắt" khi chưa có quy hoạch chung hay không? Tiến độ đề ra quá gấp, gây áp lực với các hộ dân và cả với chủ đầu tư...

Giải đáp tại buổi đối thoại, ông Hoàng Mạnh Khương đã có những phản hồi cụ thể về tiến trình thực hiện công khai quy hoạch. Theo đó, ngay sau khi có Thông báo số 110 ngày 11/12/2025 về việc niêm yết công khai quy hoạch chi tiết 1/500, cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tiếp cận thông tin để người dân dễ dàng theo dõi.

Đến ngày 21/12/2025, một buổi lễ bàn giao và công bố công khai toàn bộ hồ sơ thiết kế, bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên công cộng đã được tổ chức. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các quyết định phê duyệt, giúp người dân nắm rõ ranh giới, chức năng và các hạng mục đầu tư trong khu vực công viên.

Buổi lấy ý kiến trực tiếp với sự tham gia của hơn 100 đại biểu. Thành phần tham dự bao gồm đại diện các phòng ban chuyên môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện tổ dân phố và đặc biệt là đông đảo các hộ dân trong diện ảnh hưởng trực tiếp của quy hoạch.

Tại buổi làm việc, chính quyền đã phát ra 100 phiếu thăm dò ý kiến. Kết quả thu về có 74 phiếu, trong đó 73/74 phiếu đồng ý với việc triển khai dự án công viên, 1 phiếu không đồng ý.

Đối với ý kiến vì sao công viên công cộng Phú Thượng triển khai khi Hà Nội đang điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000. Chủ trì cuộc họp cho biết, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có nhiều dự án thành phần độc lập khác nhau, các dự án độc lập đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Các dự án này được triển khai độc lập và dự án công viên công cộng Phú Thượng cũng là 1 dự án được triển khai độc lập như vậy. Việc triển khai dự án được tổ chức đúng những quy trình, quy định của pháp luật...

Một số ý kiến bức xúc của người dân cũng được ghi nhận, phản hồi sau bằng văn bản.