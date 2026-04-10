Hà Nội: Cụ ông tử vong sau va chạm với ô tô Mercedes G63

TPO - Một cụ ông đi bộ qua đường trên phố Đào Tấn (Hà Nội) đã va chạm với ô tô Mercedes G63. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h20 ngày, tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, TP Hà Nội, trước khu vực tòa nhà Cục văn thư lưu trữ Nhà nước.

Vào thời điểm trên, ô tô Mercedes G63 màu đen lưu thông hướng từ Đào Tấn đi Kim Mã, khi đi đến trước tòa nhà Cục văn thư lưu trữ thì va chạm với ông D.N.O (SN 1935, trú tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ) - đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo người dân, sau khi xảy ra tai nạn lái xe ô tô đã để xe lại hiện trường và rời đi.

Hiện Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.