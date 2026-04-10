Đường mới mở từ Tam Trinh - Giải Phóng xuất hiện nhà 'mỏng méo'

Trần Hoàng

TPO - Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, tuyến đường hơn 470m nối Khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng (đoạn qua phường Hoàng Mai, Hà Nội) dần lộ diện. Tuy nhiên, đã xuất hiện nhà 'mỏng méo' tại đây.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng được triển khai từ năm 2023 theo quyết định giao nhiệm vụ của UBND TP Hà Nội. Đây là tuyến đường huyết mạch, được kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía Nam, bởi đây cũng là trục đường nối từ đường Tam Trinh ra Giải Phóng
Tuyến có điểm đầu từ Khu đô thị Đồng Tàu và đi trùng với hẻm 1141/94/46 đường Giải Phóng; điểm cuối của tuyến đường đi trùng với ngõ 1277 đường Giải Phóng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi, giải phóng mặt bằng lên tới 16.764,8 m2, liên quan đến 167 hộ.
Minh họa tuyến đường (đường màu đỏ trên bản đồ). Theo quy hoạch, đoạn đường được thiết kế dài khoảng 472m, mặt cắt ngang đạt 30m. Trong đó, phần đường dành cho phương tiện lưu thông rộng 15m, bố trí 4 làn xe, hai bên là vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m, bảo đảm không gian cho người đi bộ và hạ tầng phụ trợ. Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, ngay sau khi giải phóng mặt bằng, tuyến đường đã xuất hiện một số công trình hình thù méo mó, theo dạng "siêu mỏng, siêu méo"
Một công trình "siêu mỏng" trên tuyến đường
Ở phía đối diện, một công trình khác không đủ diện tích sau phá dỡ đã được chủ sở hữu quây tôn theo đúng diện tích còn lại
Căn nhà mỏng dính chỉ như một bức tường trên tuyến đường
Một công trình khác có diện tích mặt tiền rộng nhưng không đủ chiều sâu theo quy định
Ngay đầu tuyến phố mới mở (đoạn Khu đô thị Đồng Tàu) cũng còn những căn nhà với diện tích rất nhỏ
Trước đó, trong cuộc kiểm tra tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo Hà Nội đã yêu cầu các địa phương tập trung xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo" sau giải phóng mặt bằng.
Lãnh đạo Hà Nội cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương cần chủ động cấp phép xây dựng các nhà mặt phố cho nhân dân; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà mặt phố bảo đảm mỹ quan, đồng bộ và phù hợp cảnh quan xung quanh. Tinh thần chung là tất cả các tuyến đường khi xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng phải xanh, sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị.
Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường Hoàng Mai nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung
