Hà Nội: Hỗ trợ 49 hộ dân dọn dẹp, tháo dỡ nhà để làm trụ cầu Tứ Liên

TPO - Hầu hết các hộ dân trên địa bàn phường Hồng Hà (TP Hà Nội) có diện tích đất bãi bồi ven sông, đất nông nghiệp, đất công và đất đã có sổ đỏ đều đang tích cực phối hợp với chính quyền bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên.

Ngày 9/4/2026, phường Hồng Hà đã tổ chức phá dỡ nút thắt các công trình tại ngõ 310 Nghi Tàm, đây là điểm mấu chốt của trụ cầu Tứ Liên trên địa bàn.

Hàng chục xe tải lớn, nhỏ cùng máy xúc hoạt động cùng lúc tại khu vực này. Cùng với đó lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ... cùng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc một cách nhanh chóng nhất.

Các lực lượng hỗ trợ di chuyển đồ đạc cho người dân để bàn giao mặt bằng

Đến nay phường Hồng Hà đã bàn giao đất để thực hiện dự án trên 90% khối lượng cho đơn vị thi công, không để nhà thầu chờ mặt bằng.

Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung cao độ để giải quyết các nút thắt cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án Giao thông TP Hà Nội.

Ngõ 310 Nghi Tàm là điểm mặt bằng quan trọng xây dựng trụ cầu Tứ Liên

Theo ông Thắng, tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các hộ dân có diện tích đất bãi bồi ven sông, đất nông nghiệp, đất công và đất đã có sổ đỏ đều đang tích cực phối hợp với chính quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc nhỏ liên quan đến nội dung tái định cư mà phường đang nỗ lực giải quyết dứt điểm. "Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/4. Với các khu vực còn lại, phường đang phối hợp chặt chẽ với Ban Giao thông và nhà thầu để đảm bảo không để xảy ra tình trạng nhà thầu phải chờ mặt bằng", ông Thắng nói.

Xe tải lớn nhỏ chất đầy đồ đạc di chuyển khỏi khu vực ngõ 310 Nghi Tàm

Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, dù gặp không ít khó khăn liên quan đến hồ sơ quản lý đất đai, công tác xác nhận và quy trình điều tra. Một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận do còn băn khoăn về giá bồi thường và các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ khác. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và UBND phường, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban đã giúp công tác GPMB đạt được kết quả cụ thể. Đến nay, tiến độ cơ bản được đảm bảo đúng cam kết với chủ đầu tư.

Một cửa hàng ăn được nhà thầu hỗ trợ di chuyển tài sản

Để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng, UBND phường Hồng Hà đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ toàn diện. Ông Thắng cho biết phường đã làm việc với UBND xã Thư Lâm và Thuế Cơ sở 10 để giải quyết các nội dung về tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính cho người dân khi nhận đất tái định cư.

Bên cạnh đó, chính quyền phường cũng tham gia các buổi họp do lãnh đạo thành phố chủ trì để thống nhất phương án hỗ trợ người dân trong các thủ tục hậu cần như: Cấp phép xây dựng nhà ở mới; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tạo điều kiện đấu nối hệ thống điện, nước và các thủ tục hành chính liên quan...

Sau khi dọn đồ đạc, máy xúc tiến hành phá dỡ ngay các công trình

Việc đồng hành sát sao này nhằm mục tiêu cao nhất là giúp người dân sớm an cư, lạc nghiệp tại nơi ở mới, từ đó tạo sự đồng thuận bền vững cho quá trình thực hiện dự án.