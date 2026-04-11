Hà Nội: Lấy ý kiến dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên sông Tô Lịch

TPO - Phường Yên Sở tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên sông Tô Lịch, tỷ lệ 1/500 (đoạn 3). Các tổ chức, cá nhân gửi phiếu góp ý cho tổ trưởng các tổ dân phố hoặc gửi trực tiếp đến UBND phường Yên Sở.

Ngày 11/4, UBND phường Yên Sở (Hà Nội) cho biết, phường vừa niêm yết công khai và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên sông Tô Lịch, tỷ lệ 1/500 (đoạn 3).

Theo đó, hồ sơ đồ án được treo tại bảng tin các tổ dân phố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND phường.

UBND phường lấy ý kiến bằng phiếu góp ý. Các tổ chức, cá nhân gửi phiếu góp ý cho tổ trưởng các tổ dân phố hoặc gửi trực tiếp đến UBND phường Yên Sở.

Thời gian công khai và thu phiếu lấy ý kiến từ nay đến ngày 26/4/2026.

Trước đó, cuối năm 2025, TP. Hà Nội chính thức công bố quy hoạch chi tiết hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch, tỷ lệ 1/500, áp dụng cho hai đoạn chính dọc theo các tuyến đường ven sông.

Theo đó, đoạn 1 sông Tô Lịch chảy qua địa bàn các phường Tây Hồ, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cầu Giấy, Láng, Yên Hòa, Đống Đa và Thanh Xuân, với tổng diện tích nghiên cứu hơn 324.000m2, chiều dài tuyến trên 6,2km, kéo dài từ Hoàng Quốc Việt - Võ Chí Công đến cầu Mới Ngã Tư Sở.

Theo quy hoạch, đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy - khu vực đầu nguồn sông được tổ chức thành không gian công cộng đa chức năng với tuyến đi bộ, đường xe đạp, quảng trường ven sông và các công trình dịch vụ phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Đoạn từ Cầu Giấy đến Nguyễn Trãi được xác định là không gian văn hóa - lịch sử, gắn với các hoạt động lễ hội truyền thống. Hệ thống quảng trường, tuyến dạo bộ liên tục và không gian sinh hoạt ven sông được bố trí đan xen, tạo điểm nhấn văn hóa và tăng khả năng tiếp cận dòng sông cho người dân.

Đoạn 2 có quy mô nghiên cứu khoảng 459.000m2, chiều dài khoảng 7km, kéo dài từ Ngã Tư Sở đến khu vực phân nhánh Linh Đàm và sông Nhuệ.

Trong đó, đoạn từ Nguyễn Trãi đến đường Vành đai 3 được định hướng là không gian thương mại, dịch vụ và ẩm thực, từng bước hình thành các hoạt động kinh tế ban đêm dọc sông. Các tuyến dạo bộ, công viên, vườn hoa được cải tạo đồng bộ.

Đoạn từ đường Vành đai 3 đến cầu Thanh Liệt được định hướng phát triển thành không gian sinh thái, thư giãn và vui chơi giải trí gắn với thiên nhiên. Tuyến monorail nhánh 2 Giáp Bát - Thanh Liệt - Phú Lương được quy hoạch chạy dọc phía Đông sông Tô Lịch, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng và giảm áp lực hạ tầng.

Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn 3 tỷ lệ 1/500 tại các phường Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Liệt, và các xã Đại Thanh, Thanh Trì. Hiện tại, các địa phương đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về đồ án trên.