Giả khách vào tiệm cầm đồ, người đàn ông giật 2 iPhone rồi bỏ chạy

TPO - Một người đàn ông vào tiệm cầm đồ đóng giả khách đến chuộc tài sản. Khi nhận thấy nhân viên lơ là, người đàn ông bất ngờ giật 2 iPhone rồi tẩu thoát.

Toàn cảnh phá vụ cướp giật tiệm cầm đồ. Nguồn C.A

Ngày 11/4, Công an phường Hòa Hưng cho biết đã làm rõ nghi can liên quan vụ “Cướp giật tài sản” xảy ra tại tiệm cầm đồ A93 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thu hồi tang vật là hai điện thoại iPhone giá trị lớn.

Trước đó, khoảng 15h05 ngày 8/4, một thanh niên có đặc điểm tóc nhuộm vàng, mặc áo thun đen đến tiệm cầm đồ A93 (số 621C Cách Mạng Tháng Tám) với lý do làm thủ tục chuộc tài sản.

Đối tượng yêu cầu chuộc hai điện thoại gồm iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro Max – là tài sản do một người khác đứng tên cầm cố trước đó. Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở khi đưa máy để kiểm tra, thanh niên này bất ngờ cầm cả hai điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát ra hướng đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đối tượng vờ chuộc tài sản rồi cầm hai điện thoại iphone bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo vào khoảng 16h cùng ngày, Công an phường Hòa Hưng đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tổ chức truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định lai lịch đối tượng, đồng thời triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm. Các cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên đêm để lần theo dấu vết nghi can.

Đến ngày 9/4, chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã xác định được nơi lẩn trốn và đưa nghi can về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật của vụ án cũng được thu hồi.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án không chỉ giúp bị hại lấy lại tài sản mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, siết chặt quy trình giao dịch, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội.