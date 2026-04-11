Sao không cho phép chủ tịch xã ủy quyền chứng thực giấy khai sinh, khai tử, chứng nhận kết hôn?

TPO - "Khi người dân cần, lãnh đạo xã bận đi học thì không ai thực hiện được trong khi công việc cần gấp", nêu rõ thực trạng này, đại biểu Quốc hội đề nghị phải linh hoạt để hỗ trợ tốt nhất cho người dân làm chứng thực.

Đề nghị nghiên cứu cho công chứng từ xa



Sáng 11/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Liên quan đến việc giao dịch công chứng, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) thống nhất về các giao dịch công chứng phải được luật quy định, bao gồm giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, phân chia tài sản, góp vốn đối với bất động sản.

Đại biểu Quốc hội Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, ông lưu ý, các luật chuyên ngành còn có những quy định khác nhau. Vì thế, cần phối hợp với các các cơ quan soạn thảo luật chuyên ngành như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai để thống nhất quy định, tránh gây phiền hà, tốn kém cho người dân.

Bên cạnh đó, ông Hòa cũng bày tỏ băn khoăn với một số quy định bắt buộc phải công chứng. Ông ví dụ, với cán bộ khi được bổ nhiệm, hoặc bổ nhiệm lại phải công chứng toàn bộ văn bằng, chứng chỉ.

“Có nhất thiết phải như vậy hay không, bởi khi cơ quan quản lý cán bộ khi tuyển dụng, họ đã có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ và đã có công chứng rồi. Phải có sự thống nhất để giảm phiền hà, tốn kém cho người dân”, đại biểu đoàn Đồng Tháp nói.

Ngoài ra, ông Hòa cũng đề nghị phải bổ sung loại hình công chứng từ xa. Theo ông, nếu ‘thiết kế đúng’ sẽ bao gồm ít nhất ba lớp bảo vệ: xác thực danh tính thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về sinh trắc học, hoạt động kỹ thuật số.

“Chúng ta cũng không phủ nhận rủi ro của việc công chứng từ xa như giả mạo danh tính, hay sự cố kỹ thuật. Nhưng hiện nay chúng ta đã có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống danh tính điện tử VNeID, hạ tầng kỹ thuật số, tôi nghĩ, nếu cho phép công chứng từ xa thì người dân sẽ rất thuận lợi”, ông Hòa nói.

Tại sao cứ phải theo địa hạt?

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang (Đoàn Lâm Đồng) quan tâm đến việc sửa đổi 'công chứng ngoài địa hạt' được đề xuất làm theo lộ trình. Cho rằng cơ quan soạn thảo lý giải chưa rõ ràng và thuyết phục vấn đề này, theo ông Giang, công chứng viên khi công chứng phải có đầy đủ các thông tin.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Như Ý

“Trong trường hợp thông tin không đầy đủ, họ hoàn toàn có quyền từ chối. Tại sao chúng ta cứ cột vào là cứ phải theo địa hạt?”, đại biểu nêu vấn đề và cho rằng, nên mở rộng thẩm quyền công chứng không theo địa hạt.

Vấn đề quan trọng khác theo đại biểu, là công chứng ngoài trụ sở, nhưng hiện nay lại không cho phép làm điều này. Theo đại biểu, quy định này hoàn toàn có thể áp dụng được đối với những địa bàn có mật độ dân số thấp. Vì thế, cần mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ công chứng ngoài trụ sở đối với một số địa bàn.

Đặc biệt, đại biểu Nguyễn Trường Giang đặt vấn đề, tại sao không cho phép chủ tịch UBND xã được ủy quyền chứng thực các loại giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy chứng nhận kết hôn?

"Khi dân cần, lãnh đạo xã bận đi học thì không ai thực hiện được trong khi công việc cần gấp và đề nghị phải linh hoạt để hỗ trợ tốt nhất cho người dân", ông Giang cho hay.