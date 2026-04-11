Đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng

TPO - Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã Khâm Đức, Phước Năng (TP. Đà Nẵng) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm điểm hư hỏng, mặt đường nứt vỡ, nhấp nhô sau mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Nhiều đoạn mặt đường nứt toác, vỡ thành từng mảng lớn, tạo thành những “ổ gà, ổ voi” kéo dài. Đáng lo ngại, tại không ít vị trí, các vết nứt khiến mặt đường bị lệch, một bên trồi lên cao, bên còn lại lún xuống, gây mất cân bằng khi phương tiện lưu thông.
Người dân địa phương cho biết, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.
Các điểm hư hỏng, xuống cấp từ sau đợt mưa lũ năm 2020. Sau mùa mưa năm 2025, nhiều điểm xuống cấp đã được đầu tư sửa chữa, song đến nay vẫn chưa hoàn thiện.