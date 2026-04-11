Hà Nội phá dỡ chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng sau 35 năm

TPO - Sau khoảng 35 năm đưa vào sử dụng, chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) đã xuống cấp ở mức độ nguy hiểm cao nhất. Sáng 11/4, lực lượng chức năng bắt đầu triển khai tháo dỡ, phát quang mặt bằng sau khi toàn bộ cư dân đã di dời an toàn.
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, UBND phường Láng phối hợp các lực lượng chức năng rào tôn khu vực 51 Huỳnh Thúc Kháng, vận động người dân di chuyển để đẩy nhanh tiến độ cải tạo. Sau công tác tuyên truyền, vận động, 100% cư dân đã di dời trước ngày 10/4.
Các cây cổ thụ được cưa hạ, tỉa cành, phát quang để tạo mặt bằng phục vụ phá dỡ.