Cháy kho đông lạnh ở Hà Nội, cột khói đen cuồn cuộn

Thanh Hà
TPO - Sáng nay (11/4), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho hàng đông lạnh trên phố Bùi Xương Trạch (Khương Đình, Hà Nội), cột khói bốc lên cuồn cuộn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h40 tại 95 ngõ 1 Bùi Xương Trạch.

Người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường khu vực xảy ra hỏa hoạn cao 1 tầng, khung sắt, lợp mái tôn nằm trong diện giải tỏa mặt bằng vành đai 2.5.

Vụ cháy không thiệt hại về người, 6 xe máy và 1 ô tô chở hàng bị thiệt hại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

