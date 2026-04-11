Mở ra giai đoạn phát triển mới cho hợp tác Việt - Trung

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương, với những điểm nhấn quan trọng trong các lĩnh vực cụ thể như hạ tầng đường sắt, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo…

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam tháng 4/2025. Ảnh: Như Ý

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Trung Quốc sau Đại hội XIV của Đảng.

Chuyến thăm cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng tiếp nối các chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, diễn ra đúng 1 năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua phát triển thuận lợi hơn, có bước chuyển biến mới rõ nét và tương đối toàn diện. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, nhiều cơ chế hợp tác mới được thành lập, kiện toàn, nâng cấp, tạo khuôn khổ hợp tác vững chắc cho quan hệ song phương.

Ngày 16/3 vừa qua, tại Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam và Trung Quốc tiến hành Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, đánh dấu bước phát triển mới về sự tin cậy và phối hợp chiến lược giữa hai bên.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia, với kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD. Năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3%, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Hợp tác địa phương được tăng cường. Hai bên tổ chức thành công Gặp gỡ đầu xuân 2026 giữa Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Khu ủy và Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại Quảng Tây, Trung Quốc vào tháng 2.

Nhiều điểm nhấn

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ cùng gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” do chính hai nhà lãnh đạo khởi xướng từ tháng 4/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ một số thân nhân các nhân sỹ hữu nghị hai nước, tham dự hoặc tuyên bố khởi động một số chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hoá nghệ thuật, du lịch.

Ngoài việc chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây.

Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, qua đó từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 10/4, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.