Bộ Nội vụ thông tin về lịch nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Ngày 11/4, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi đến các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, trong thời gian gần đây, có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ tiếp tục khẳng định, lịch nghỉ 3 ngày nghỉ kể trên được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

“Hiện nay không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Từ đó, cơ quan này đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Thông báo trước đó của Bộ Nội vụ nêu rõ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm nay rơi vào chủ nhật (26/4 dương lịch), vì thế, cán bộ, công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Do vậy, nếu tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy (ngày 25/4) đến hết thứ hai (ngày 27/4).

Ngay sau đó là đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dịp này sẽ rơi vào ngày thứ năm và thứ sáu. Người lao động nếu không phải đi làm thứ bảy thì kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5.

Điểm đặc biệt là, trong hai dịp nghỉ lễ sắp tới rất gần nhau (chỉ cách nhau 2 ngày). Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, nên xem xét hoán đổi ngày làm việc, để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp.

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội cho rằng, cơ quan có thẩm quyền cần cân nhắc và lắng nghe ý kiến của người dân trước khi đưa ra quyết định về việc này.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan, một quyết định như vậy không chỉ là vấn đề liên quan đến chính sách và quyền lợi người lao động mà cần phải đảm bảo quá trình làm việc và năng suất lao động cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

“Việc có hoán đổi ngày làm việc hay không phải cân nhắc nhiều yếu tố về xã hội, an sinh và yếu tố về kinh tế”, nhấn mạnh điều này, ông Đoan cho rằng, phương án đưa ra cần phải được tính toán kỹ và phải được quyết định sớm, công bố sớm để người lao động chủ động trước kế hoạch.