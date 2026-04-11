TPHCM lên phương án chi tiết lộ trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 3 (mở rộng) ngày 10/4, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đã thông tin chi tiết việc triển khai khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trong năm 2026, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Ông Thượng nhấn mạnh: “Ngành y tế TPHCM xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa nền tảng trong chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe từ thụ động sang chủ động, từ điều trị sang quản lý sức khỏe toàn dân và đang khẩn trương hoàn thiện đề án để trình lãnh đạo thành phố xem xét phê duyệt, dự kiến trong tháng 5/2026”.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng thông tin đề án khám sức khỏe cho toàn bộ người dân. Ảnh: Ngô Tùng

Theo người đứng đầu ngành y tế TPHCM, thực tiễn đã cho thấy tính cấp thiết của nhiệm vụ này qua đợt tầm soát đồng loạt tại 60 trạm y tế phường, xã do các bệnh viện thành phố thực hiện nhân dịp chào mừng ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) vừa qua, khi đã ghi nhận hơn 60% người dân tham gia tầm soát có vấn đề sức khỏe cần được theo dõi và can thiệp.

“Kết quả này là minh chứng rõ ràng nếu không tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tầm soát chủ động thì nhiều bệnh lý sẽ bị bỏ sót và nhiều người dân sẽ bị phát hiện bệnh muộn và làm gia tăng gánh nặng cho người dân cũng như toàn hệ thống y tế”, ông Thượng đánh giá.

Sàng lọc ngay tại cộng đồng đối với các nhóm nguy cơ cao

Theo đó, ngành y tế đã xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, có tính liên thông và hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện mục tiêu bao phủ khám sức khỏe toàn dân, không bỏ sót đối tượng và từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe chủ động, bền vững cho người dân thành phố.

Thứ nhất là nhóm giải pháp về chuyên môn. Ở góc độ này, ngành y tế sẽ chủ động xây dựng hệ thống các gói khám và tầm soát bệnh theo hướng phân tầng từ cơ bản đến chuyên sâu, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng và nhu cầu thực tế. Đồng thời sẽ sớm phát hành sổ tay tư vấn khám sức khỏe và tầm soát bệnh như một công cụ chuẩn hóa cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu.

Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Ảnh: Ngô Tùng

Trên cơ sở đó, các gói khám sức khỏe và sàng lọc bệnh cơ bản sẽ được thiết kế theo từng nhóm tuổi gắn địa điểm dịch tễ của người dân thành phố và bảo đảm tính khoa học, hiệu quả, thiết thực. Giám đốc Sở Y tế cho biết, các gói cơ bản này sẽ do ngân sách nhà nước chi trả nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe ban đầu một cách công bằng và miễn phí.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu đa dạng và ngày càng cao của người dân, hệ thống y tế cũng cung cấp các gói tầm soát chuyên sâu theo từng chuyên khoa để người dân có thể chủ động lựa chọn các gói dịch vụ phù hợp với tình hình sức khỏe và điều kiện của mình trên cơ sở tự chi trả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Thứ hai là nhóm giải pháp tổ chức thực hiện. Một điểm đáng chú ý được lãnh đạo Sở Y tế thông tin là việc tổ chức khám sức khỏe và sàng lọc bệnh được triển khai theo hướng phi địa giới hành chính trong bối cảnh một siêu đô thị. Theo đó, người dân được quyền lựa chọn cơ sở y tế thuận tiện nhất, toàn bộ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đủ điều kiện sẽ được huy động tham gia và bảo đảm kết nối dữ liệu vào hệ thống quản lý sức khỏe chung của thành phố. Cách tiếp cận này sẽ huy động tối đa năng lực của toàn hệ thống y tế, mở rộng nhanh độ bao phủ và tăng tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Song song đó, thành phố tổ chức khám sức khỏe và sàng lọc ngay tại cộng đồng đối với các nhóm nguy cơ cao, ưu tiên hàng đầu dành cho người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người yếu thế và các đối tượng có nguy cơ bệnh tật cao.

Thứ ba là nhóm giải pháp thu thập và tích hợp dữ liệu khám sức khỏe sẵn có. Theo ông Thượng, ngành y tế sẽ tận dụng tối đa các nguồn dữ liệu khám sức khỏe đã có từ trường học, cơ quan, doanh nghiệp và các chương trình tầm soát đang triển khai. Việc thu thập, chuẩn hóa và tích hợp các nguồn dữ liệu này không chỉ giúp tránh trùng lặp, tiết kiệm nguồn lực mà còn rút ngắn thời gian hình thành hồ sơ sức khỏe cho người dân.

“Ba nhóm giải pháp trên sẽ được kết nối và vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung. Qua đó từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu, bảo đảm tính liên thông, cập nhật phục vụ hiệu quả chăm sóc sức khỏe lâu dài”, PGS.TS Tăng Chí Thượng nói.

Để triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp nêu trên, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt, xuyên suốt từ các bệnh viện đến các cơ sở y tế. Mặt khác, Sở Y tế cùng lãnh đạo các UBND phường, xã, đặc khu thống nhất nguyên tắc hành động liên kết chặt chẽ với nhau để nâng cao năng lực y tế cơ sở.