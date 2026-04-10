Từ bảo tồn nguồn gen đến bài toán thị trường của dược liệu Việt

Hà Minh
TPO - Lĩnh vực dược liệu hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức như nguồn cung chưa ổn định, quy mô sản xuất còn phân tán, công nghiệp chế biến chưa tương xứng với tiềm năng.

Thông tin trên được đưa ra tại tọa đàm kỉ niệm 65 năm Ngày truyền thống (1961-2026) Viện Dược liệu (Bộ Y tế). Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Viện Dược liệu trong suốt 65 năm qua. Từ một đơn vị nghiên cứu chuyên sâu, Viện đã không ngừng lớn mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen và phát triển dược liệu, góp phần phát huy giá trị y học cổ truyền Việt Nam.

13.jpg
Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể
﻿có thành tích xuất sắc.

Trong thời gian qua, Viện đã triển khai nhiều chương trình điều tra, sưu tầm và bảo tồn các loài dược liệu quý hiếm, góp phần gìn giữ tài nguyên sinh học quốc gia. Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ được thực hiện có hiệu quả, với kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong sản xuất và khám chữa bệnh. Công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng ngày càng được chú trọng.

Bên cạnh đó, Viện Dược liệu còn tích cực tham gia xây dựng chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lí trong lĩnh vực dược liệu và y học cổ truyền; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước nâng cao vị thế dược liệu Việt Nam trên trường quốc tế. Những kết quả này góp phần triển khai các chủ trương lớn về phát triển y dược cổ truyền, công nghiệp dược và tăng cường tự chủ nguồn nguyên liệu làm thuốc.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Y tế, lĩnh vực dược liệu hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức như nguồn cung chưa ổn định, quy mô sản xuất còn phân tán, công nghiệp chế biến chưa tương xứng với tiềm năng. Liên kết giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường còn hạn chế; việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cần được đẩy mạnh hơn nữa.

duoc-lieu-1111.jpg
Các nhà khoa học Trung tâm nghiên cứu Gen và Giống dược liệu quốc gia
﻿chăm sóc giống cây dược liệu.

Để phát huy vai trò trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Viện Dược liệu tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ưu tiên các đề tài có tính ứng dụng cao và tăng cường chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Cùng với đó, Viện cần chú trọng bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu, xây dựng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn, gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm kết hợp phát triển dược liệu với cải thiện sinh kế người dân.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là thúc đẩy phát triển công nghiệp dược liệu theo hướng hiện đại, thông qua tăng cường liên kết giữa viện, trường, doanh nghiệp và địa phương, hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu, nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, cần nâng cao năng lực kiểm nghiệm, kiểm định, tiêu chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu dược liệu Việt Nam.

Theo TS. Dược sĩ Trần Minh Ngọc, Viện trưởng Viện Dược liệu, Viện được thành lập từ năm 1961, là cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đầu ngành về dược liệu tại Việt Nam.

Hà Minh
