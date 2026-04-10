Nữ sinh nhập viện vì dây điện chùng ngang đường cuốn vào cổ

TPO - Một nữ sinh lớp 10 tại tỉnh Quảng Trị phải nhập viện cấp cứu sau khi bị dây điện chùng ngang đường quấn vào cổ, ngã xe. Vụ việc khiến nhiều người lo ngại về tình trạng đấu nối điện tùy tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ngay trên các tuyến đường dân sinh.

Ngày 10/4, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp nữ sinh bị chấn thương do vướng dây điện giữa đường.

Em N. đang được các bác sĩ thăm khám.

Nạn nhân là em L.T.T.N. (SN 2008, trú phường Đồng Thuận), học sinh THPT trên địa bàn. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng chấn thương nhiều vùng, đặc biệt ở cổ và đầu.

Theo thông tin từ gia đình, vụ việc xảy ra khi em N. điều khiển xe máy điện cùng bạn di chuyển trên đường Trương Pháp để về nhà sau giờ học. Trong lúc lưu thông, nữ sinh bất ngờ bị một sợi dây điện chùng xuống giữa đường quấn vào cổ, khiến em mất lái và ngã xuống mặt đường.

“Do nắng chói, cháu không nhìn thấy dây điện phía trước. Khi phát hiện thì đã bị vướng vào cổ và ngã xuống. Thời điểm xảy ra tai nạn, có một chiếc ô tô đang lưu thông phía sau, rất may tài xế kịp thời tránh được cháu” - em N. kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã phản ánh đến ngành điện lực để kiểm tra. Theo bà Hồ Thị Nhung (mẹ của nữ sinh), qua xác minh ban đầu, sợi dây điện nói trên là do người dân tự ý đấu nối, kéo ngang qua đường nhưng chưa xác định được người thực hiện việc đấu nối này.

Vết thương ở cổ khá sâu.

Các bác sĩ cho biết, sau khi được xử lý vết thương, sức khỏe của nữ sinh đã dần ổn định. Tuy nhiên, vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ mất an toàn từ hệ thống điện dân sinh.