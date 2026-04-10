Tin mới nhất vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể tại TPHCM

TPO - Sáng 10/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, số ca nhập viện trên địa bàn thành phố trong vụ học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc đã tăng lên 148 trường hợp. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể: Theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, đến nay đã ghi nhận 148 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế TPHCM tiếp tục cập nhật tình hình các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, thuộc phường Bình Quới TPHCM đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Trẻ nghi bị ngộ độc đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Các bệnh nhân đang được điều trị tại 4 cơ sở y tế, trong đó có 102 ca theo dõi điều trị ngoại trú và 46 ca được điều trị nội trú. Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 48 ca (trong đó 35 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 13 ca theo dõi ngoại trú). Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận 15 ca (trong đó 9 ca điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 6 ca điều trị ngoại trú).

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 72 ca (trong đó 2 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 70 ca điều trị ngoại trú). Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, tất cả đều được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu các bệnh viện theo dõi sát tình hình, tuân thủ phác đồ điều trị và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Sở An toàn Thực phẩm và trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngoài việc đôn đốc các đơn vị trong công tác cấp cứu, điều trị, cập nhật diễn tiến ca bệnh và thực hiện chế độ báo cáo theo qui định, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi Đồng 2 chủ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo nguồn lực tối ưu cho công tác cấp cứu và điều trị.

