Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Vai trò truyền thông số trong định hướng làm đẹp an toàn

P.V

Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 10 năm EvaXinh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tọa đàm chuyên môn do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Đào tạo nghề làm đẹp EvaXinh phối hợp với Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng thực hiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, khách mời và học viên trong lĩnh vực làm đẹp. Điểm nhấn của chương trình là những chia sẻ định hướng từ nhà báo Chu Thị Loan - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng.

tbt-tc-skcd.jpg
Nhà báo Chu Thị Loan - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng chia sẻ tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, nhà báo Chu Thị Loan nhấn mạnh, cùng với sự phát triển nhanh của ngành làm đẹp, thông tin trên các nền tảng số cũng lan truyền với tốc độ lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường truyền thông chính thống liên quan đến chăm sóc sức khỏe, sử dụng mỹ phẩm an toàn và phòng ngừa rủi ro trong làm đẹp. Theo bà, làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng người dân cần được tiếp cận nguồn thông tin chính xác, dễ hiểu, có căn cứ khoa học để đưa ra lựa chọn phù hợp, tránh tin vào những lời quảng bá thiếu kiểm chứng.

Từ thực tế đó, nhà báo Chu Thị Loan cho biết Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng định hướng đẩy mạnh truyền thông số theo hướng tăng cường sản xuất các nội dung chuyên đề về sức khỏe và làm đẹp an toàn trên nền tảng số; mở rộng các chuyên mục phổ biến kiến thức, tư vấn và cảnh báo rủi ro; đồng thời kết nối đội ngũ chuyên gia để cung cấp thông tin chính xác, thiết thực, gần gũi hơn với cộng đồng. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ người dân nâng cao khả năng chọn lọc thông tin, chủ động bảo vệ sức khỏe trước những sản phẩm, dịch vụ hoặc lời quảng bá thiếu kiểm chứng.

Theo bà, bên cạnh truyền thông số, việc tổ chức các tọa đàm chuyên môn về làm đẹp an toàn cũng là hướng đi quan trọng. Những diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan báo chí, chuyên gia, đơn vị đào tạo và cộng đồng không chỉ góp phần cập nhật xu hướng mới của ngành làm đẹp mà còn giúp lan tỏa kiến thức đúng đắn, khoa học, từ đó hạn chế rủi ro trong quá trình chăm sóc sắc đẹp.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia da liễu, thẩm mỹ, nhà báo cùng chuyên gia đến từ Hàn Quốc, với hơn 300 học viên tham dự. Nội dung tọa đàm tập trung vào các vấn đề thiết thực như xu hướng phát triển của ngành thẩm mỹ, cơ hội dành cho người mới bắt đầu với nghề spa, công nghệ làm đẹp an toàn - hiệu quả, cũng như hành trình khởi nghiệp từ con số 0. Từ các ý kiến trao đổi tại chương trình, một trong những điểm được nhấn mạnh là thị trường làm đẹp đang dịch chuyển theo hướng đề cao yếu tố an toàn, vẻ đẹp tự nhiên và quá trình chăm sóc lâu dài.

Việc phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên môn giữa đơn vị đào tạo nghề làm đẹp và cơ quan báo chí chuyên ngành sức khỏe được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa thông tin hữu ích, thúc đẩy nhận thức đúng về làm đẹp an toàn, đồng thời mở rộng không gian kết nối giữa chuyên gia, người học và cộng đồng quan tâm tới lĩnh vực này. Trong đó, những chia sẻ của nhà báo Chu Thị Loan tiếp tục là điểm nhấn, thể hiện rõ vai trò định hướng của báo chí trong việc đồng hành cùng cộng đồng trước các vấn đề liên quan đến sức khỏe và sắc đẹp.

Cùng chuyên mục