Vai trò truyền thông số trong định hướng làm đẹp an toàn

Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 10 năm EvaXinh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tọa đàm chuyên môn do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Đào tạo nghề làm đẹp EvaXinh phối hợp với Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng thực hiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, khách mời và học viên trong lĩnh vực làm đẹp. Điểm nhấn của chương trình là những chia sẻ định hướng từ nhà báo Chu Thị Loan - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng.

Nhà báo Chu Thị Loan - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng chia sẻ tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, nhà báo Chu Thị Loan nhấn mạnh, cùng với sự phát triển nhanh của ngành làm đẹp, thông tin trên các nền tảng số cũng lan truyền với tốc độ lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường truyền thông chính thống liên quan đến chăm sóc sức khỏe, sử dụng mỹ phẩm an toàn và phòng ngừa rủi ro trong làm đẹp. Theo bà, làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng người dân cần được tiếp cận nguồn thông tin chính xác, dễ hiểu, có căn cứ khoa học để đưa ra lựa chọn phù hợp, tránh tin vào những lời quảng bá thiếu kiểm chứng.

Từ thực tế đó, nhà báo Chu Thị Loan cho biết Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng định hướng đẩy mạnh truyền thông số theo hướng tăng cường sản xuất các nội dung chuyên đề về sức khỏe và làm đẹp an toàn trên nền tảng số; mở rộng các chuyên mục phổ biến kiến thức, tư vấn và cảnh báo rủi ro; đồng thời kết nối đội ngũ chuyên gia để cung cấp thông tin chính xác, thiết thực, gần gũi hơn với cộng đồng. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ người dân nâng cao khả năng chọn lọc thông tin, chủ động bảo vệ sức khỏe trước những sản phẩm, dịch vụ hoặc lời quảng bá thiếu kiểm chứng.

Theo bà, bên cạnh truyền thông số, việc tổ chức các tọa đàm chuyên môn về làm đẹp an toàn cũng là hướng đi quan trọng. Những diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan báo chí, chuyên gia, đơn vị đào tạo và cộng đồng không chỉ góp phần cập nhật xu hướng mới của ngành làm đẹp mà còn giúp lan tỏa kiến thức đúng đắn, khoa học, từ đó hạn chế rủi ro trong quá trình chăm sóc sắc đẹp.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia da liễu, thẩm mỹ, nhà báo cùng chuyên gia đến từ Hàn Quốc, với hơn 300 học viên tham dự. Nội dung tọa đàm tập trung vào các vấn đề thiết thực như xu hướng phát triển của ngành thẩm mỹ, cơ hội dành cho người mới bắt đầu với nghề spa, công nghệ làm đẹp an toàn - hiệu quả, cũng như hành trình khởi nghiệp từ con số 0. Từ các ý kiến trao đổi tại chương trình, một trong những điểm được nhấn mạnh là thị trường làm đẹp đang dịch chuyển theo hướng đề cao yếu tố an toàn, vẻ đẹp tự nhiên và quá trình chăm sóc lâu dài.

Việc phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên môn giữa đơn vị đào tạo nghề làm đẹp và cơ quan báo chí chuyên ngành sức khỏe được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa thông tin hữu ích, thúc đẩy nhận thức đúng về làm đẹp an toàn, đồng thời mở rộng không gian kết nối giữa chuyên gia, người học và cộng đồng quan tâm tới lĩnh vực này. Trong đó, những chia sẻ của nhà báo Chu Thị Loan tiếp tục là điểm nhấn, thể hiện rõ vai trò định hướng của báo chí trong việc đồng hành cùng cộng đồng trước các vấn đề liên quan đến sức khỏe và sắc đẹp.