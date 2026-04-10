Nắng nóng làm gia tăng các bệnh về da

TPO - Nắng nóng kéo dài khiến nhiều bệnh da liễu như nấm da, viêm nang lông, mụn trứng cá gia tăng do mồ hôi và bã nhờn tiết nhiều, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da. Những ngày qua số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện tuyến đầu tăng đáng kể.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Vũ Thị Phương Dung (Bệnh viện Da liễu Trung ương) đưa ra những khuyến cáo quan trọng giúp người dân chủ động phòng ngừa và chăm sóc da hiệu quả trong mùa hè.

Thưa bác sĩ, vào mùa nắng nóng, người dân thường gặp những bệnh lí da liễu nào và thực tế thăm khám hiện nay ra sao?

Bác sĩ Vũ Thị Phương Dung: Khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, đồng thời mồ hôi và bã nhờn tiết ra nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển. Vì vậy, các bệnh da thường gặp trong mùa hè gồm viêm da do ánh nắng, rôm sảy, nấm da như nấm thân, nấm bẹn, nấm kẽ, viêm nang lông, mụn trứng cá, viêm da cơ địa tái phát, dị ứng ánh nắng và các bệnh do côn trùng. Thời điểm này, khi nhiệt độ đã lên tới 36–37 độ C, chúng tôi ghi nhận số bệnh nhân đến khám tăng lên rõ rệt, trong đó phổ biến là nấm da và viêm nang lông liên quan đến nắng nóng.

Bác sĩ Phương Dung khám cho bệnh nhân mắc bệnh về da do nắng nóng.

Vì sao các bệnh da lại có xu hướng gia tăng mạnh trong mùa hè, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Vũ Thị Phương Dung: Nguyên nhân chính là do tăng tiết mồ hôi và bã nhờn. Bã nhờn làm bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến viêm nang lông và mụn trứng cá. Trong khi đó, môi trường ẩm ướt do mồ hôi lại là điều kiện lí tưởng để nấm phát triển. Đây cũng là lí do nhiều bệnh da có xu hướng tái phát, lặp đi lặp lại mỗi khi thời tiết nắng nóng.

Người dân cần lưu ý những dấu hiệu nào để đi khám kịp thời và việc điều trị, phòng bệnh nên thực hiện ra sao?

Bác sĩ Vũ Thị Phương Dung: Khi thấy các biểu hiện như da đỏ, ngứa, nổi mẩn hoặc tổn thương lan rộng, kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Với các bệnh như nấm da chân, điều trị chủ yếu là thuốc bôi chống nấm, trường hợp nặng có thể phải dùng thêm thuốc uống. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là giữ vệ sinh da, giữ da khô thoáng, đặc biệt với những người thường xuyên đi giày, tất. Nên thay tất thường xuyên và lựa chọn giày thoáng khí để hạn chế môi trường ẩm - yếu tố khiến bệnh dễ tái phát. Thực tế, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 5 - 6 trường hợp nấm da chân và con số này sẽ tăng cao hơn vào cao điểm mùa hè.

Về việc sử dụng kem chống nắng, bác sĩ có thể hướng dẫn cách lựa chọn và sử dụng đúng cách?

Bác sĩ Vũ Thị Phương Dung: Kem chống nắng là biện pháp bảo vệ da rất quan trọng trong mùa hè, nhưng cần lựa chọn phù hợp với từng loại da. Da dầu, da mụn nên dùng sản phẩm có ghi “oil-free”, dạng gel hoặc dung dịch để hạn chế bít tắc lỗ chân lông. Da khô nên chọn loại có thêm thành phần dưỡng ẩm. Với những người thường xuyên hoạt động ngoài trời, nên sử dụng kem chống nắng có SPF từ 30 đến 50+. Kem cần được bôi trước khi ra ngoài khoảng 20 phút và bôi lại sau mỗi 2-3 giờ, kể cả khi ở trong nhà vì da vẫn chịu tác động của tia UV.

Ngoài ra, bác sĩ có khuyến cáo gì để bảo vệ làn da trong điều kiện nắng nóng, đặc biệt với các nhóm đối tượng khác nhau?

Bác sĩ Vũ Thị Phương Dung: Nguyên tắc chung là làm sạch da đúng cách, dưỡng ẩm phù hợp và uống đủ nước, khoảng 2-3 lít mỗi ngày. Với trẻ nhỏ, cần mặc quần áo thoáng mát, thấm hút tốt để hạn chế rôm sảy. Người cao tuổi thường có làn da khô nên cần tăng cường dưỡng ẩm. Người làm việc ngoài trời cần che chắn bằng quần áo, mũ, khẩu trang và sử dụng kem chống nắng đầy đủ. Đối với người làm việc trong môi trường điều hòa, cần chú ý dưỡng ẩm da, có thể sử dụng máy tạo ẩm và bổ sung đủ nước để tránh khô da. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cũng nên ưu tiên các loại nước như nước lọc, nước hoa quả để giúp cơ thể bù nước và duy trì làn da khỏe mạnh.

Ngồi điều hòa nhiều có ảnh hưởng đến da không?

Bác sĩ Vũ Thị Phương Dung: Có. Điều hòa làm giảm độ ẩm không khí, gây khô da. Người dân nên sử dụng máy tạo ẩm, dưỡng ẩm da thường xuyên và uống đủ nước để cân bằng độ ẩm cho cơ thể.

Cảm ơn bác sĩ!