Vụ học sinh TPHCM nhập viện hàng loạt: Phát hiện vi khuẩn Salmonella

TPO - Số ca mắc tiếp tục tăng, nhiều em phải nhập viện điều trị. Kết quả xét nghiệm ban đầu xác định có vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm của học sinh.

Ngày 10/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Theo đó, vụ việc xảy ra sau bữa ăn bán trú ngày 7/4 với 740 học sinh tham gia. Đến sáng 8/4, nhiều em bắt đầu có biểu hiện bất thường như sốt, đau bụng, đau đầu, một số trường hợp nôn ói.

Trẻ nghi bị ngộ độc đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Tính đến 15h ngày 9/4, tổng cộng ghi nhận 107 học sinh có triệu chứng nghi ngộ độc và đã đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, nhiều trường hợp phải nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, số còn lại điều trị ngoại trú.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các triệu chứng phổ biến gồm sốt (100%), đau bụng (93%), đau đầu (73,2%) và nôn ói (24%). Các ca bệnh xuất hiện rải rác ở nhiều khối lớp.

Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, bữa ăn nghi ngờ là bữa trưa 7/4 gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận và bữa xế là bánh flan. Toàn bộ suất ăn thông qua cơ sở cung cấp suất ăn sẵn là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước chế biến bên ngoài rồi vận chuyển đến trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra. Đồng thời, các mẫu thực phẩm lưu và mẫu bệnh phẩm đã được lấy để xét nghiệm, hiện chưa có kết quả chính thức.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra dịch tễ, làm rõ nguyên nhân, nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến. Kết quả sẽ được công bố sau khi có đầy đủ dữ liệu kiểm nghiệm.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các trường học, đơn vị cung cấp suất ăn cần siết chặt quy trình an toàn thực phẩm nhằm tránh những sự cố tương tự.

Hơn 200 học sinh nghỉ học

Sáng 10/4, ghi nhận tình hình tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây vẫn chưa ổn định khi có khoảng 220/906 học sinh nghỉ học. Nhiều em đang điều trị tại bệnh viện, số khác được phụ huynh cho nghỉ để theo dõi sức khỏe hoặc do nhà trường tạm ngưng tổ chức bán trú.

Ghi nhận cho thấy một số lớp học vắng nhiều học sinh, thậm chí chỉ còn khoảng 1/3 sĩ số. Một số em đến lớp vẫn có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy và phải xuống phòng y tế hoặc về sớm.

Theo ngành y tế TPHCM, tổng số ca liên quan vụ việc đã tăng lên 148 trường hợp, trong đó có 46 ca đang điều trị nội trú.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy trong 10 mẫu bệnh phẩm của học sinh, có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella infection – một trong những tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.