Triệt phá nhóm đòi nợ thuê 'núp bóng' doanh nghiệp ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, một nhóm đối tượng tại TPHCM đã tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Clip công an triệt phá nhóm mua bán nợ.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại một số địa phương thuộc địa bàn thành phố.

Theo điều tra, nhóm đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (SN 1972) làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái phép.

mbn.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa ký kết “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động nhưng thực chất là đứng ra thu hồi nợ thuê, hưởng lợi từ 30% đến 50% giá trị khoản nợ.

Thông qua mối quan hệ, nhóm này nhận xử lý khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng. Sau khi ký kết hợp đồng mang tính chất đối phó, các đối tượng liên tục kéo đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của người nợ để gây áp lực.

Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, di chuyển bằng ô tô, tụ tập trước nhà và cửa hàng của bị hại, liên tục chửi bới, đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.

mbn2.png
mbn1.png
Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Không dừng lại ở đó, một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên nhằm buộc các nạn nhân phải trả tiền. Nhóm này chia nhỏ lực lượng, thay phiên nhau bám địa bàn, tạo sức ép kéo dài khiến bị hại rơi vào trạng thái hoang mang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, 8 bị can khác gồm Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang cùng các đồng phạm cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng hành vi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số nghi can đang bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

#đòi nợ thuê #bắt giữ #TP.HCM #cưỡng đoạt #bất hợp pháp #đấu tranh tội phạm #công an

