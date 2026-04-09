Ẩu đả từ việc nữ nhân viên quán bia bị khách hăm dọa

Nguyễn Dũng
TPO - Vụ xô xát xuất phát từ việc một thực khách hăm dọa nữ nhân viên quán beer, dẫn đến mâu thuẫn với bảo vệ và biến thành ẩu đả. Công an TPHCM đã tạm giam 5 người để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ ẩu đả gây mất an ninh trật tự xảy ra trước quán Sonic Beer Garden trên đường Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì).

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Các bị can bị tạm giam để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Vũ Đức Việt (35 tuổi), Đinh Hữu Thành (32 tuổi), Nguyễn Thành Giang (38 tuổi), Trần Thanh Nhị (29 tuổi) và Nguyễn Phúc Uy (40 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, Đinh Hữu Thành có hành vi hăm dọa nữ nhân viên của quán nên được nhân viên bảo vệ đưa ra bên ngoài, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn. Ba nhân viên bảo vệ, gồm Giang, Nhị và Uy đã cự cãi, xô xát với hai thực khách là Việt và Thành trước quán, gây mất trật tự công cộng.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt, ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn, tránh sử dụng bạo lực. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác hoặc gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Nguyễn Dũng
