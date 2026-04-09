Lừa 'chạy án', chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Đức Anh
TPO - Dù không có chức năng, quyền hạn, Nguyễn Thị Chí (trú thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) vẫn tự nhận có thể “lo việc”, can thiệp xử lý vụ án để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của gia đình bị hại.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Chí (SN 1983, trú thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra công bố các quyết định đối với Nguyễn Thị Chí. Ảnh: Thanh Hiền

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác của chị T.T.A.T (SN 1999, trú thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) về việc bị Nguyễn Thị Chí lừa đảo số tiền lớn. Cụ thể, ngày 28/5/2024, chồng chị là anh K.D.D (SN 1993) điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông tại thôn Đinh Xá 1, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong quá trình vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý, khoảng tháng 10/2024, chị T.T.A.T đã liên hệ với Nguyễn Thị Chí để nhờ “lo việc”, nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho anh K.D.D.

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn và không có mối quan hệ với những người tiến hành tố tụng, Nguyễn Thị Chí vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án. Đối tượng hứa hẹn có thể “chạy án”, giúp chuyển đổi lỗi, giảm trách nhiệm pháp lý và tác động để doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bồi thường. Tin tưởng, gia đình anh K.D.D đã chuyển cho Chí tổng số tiền 580 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Chí chỉ sử dụng 30 triệu đồng để thuê luật sư, 50,2 triệu đồng nộp bồi thường thiệt hại và án phí, còn lại 499,8 triệu đồng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi vụ án được xét xử, anh K.D.D vẫn bị tuyên phạt 4 năm tù. Gia đình bị hại yêu cầu trả lại tiền nhưng Chí không thực hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Chí về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở để phục vụ điều tra.

