Bắt nhóm lãnh đạo trung tâm bảo trợ xã hội và trường nội trú 'ăn chặn' tiền trợ cấp của người yếu thế

Đức Anh
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can là giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội và lãnh đạo, kế toán một trường dân tộc nội trú do có hành vi nâng khống, lập chứng từ giả để chiếm đoạt tiền trợ cấp của người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn và học sinh dân tộc thiểu số.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện sai phạm tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (khu 4, xã Chân Mộng). Đây là nơi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa. Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ 3,5 - 4 triệu đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.

Cơ quan CSĐT bắt Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh

Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh (kế toán) nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện nhằm chiếm đoạt số tiền 679,9 triệu đồng, sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trần Thu Đông và Hoàng Thị Xuân Hòa bị bắt

Cũng với thủ đoạn tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (khu Trung Ngãi, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ 1,8 triệu đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập. Lợi dụng chính sách này, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Trần Thu Đông với vai trò Hiệu trưởng đã chỉ đạo Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán nhà trường nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, sử dụng sai mục đích, trái quy định.

Trong ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ về cùng tội danh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng yếu thế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chính sách an sinh xã hội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

