Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ lừa đảo và đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng

Minh Đức
TPO - Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng liên quan đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 9.300 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây tội phạm do Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại Hà Nội) cầm đầu.

Nhóm của Nghĩa thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin doanh nghiệp từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội như Telegram, Facebook. Từ đó, chúng dựng lên một kịch bản lừa đảo theo mô hình “hai vai”: Giả danh bên mua, đặt mua các mặt hàng hoá số lượng lớn từ các cơ sở sản xuất, nhà phân phối uy tín; Giả danh bên bán, tiếp cận khách có nhu cầu, chào hàng với giá rẻ hơn thị trường.

Khi giao dịch được thiết lập, các đối tượng thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng. Sau khi hàng được bốc xếp lên xe, chúng yêu cầu bên bán chụp ảnh làm bằng chứng, rồi gửi lại cho bên mua để tạo niềm tin và thúc ép chuyển tiền.

Ngay khi tiền được chuyển vào các tài khoản do nhóm kiểm soát, các đối tượng lập tức xóa dấu vết liên lạc, cắt đứt giao dịch, chiếm đoạt tài sản.

Che giấu dòng tiền, “rửa tiền” qua nhiều kênh

Tang vật vụ án.

Để hợp thức hóa và che giấu nguồn tiền, Nghĩa chỉ đạo đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn, thuê, mượn tài khoản ngân hàng của người khác, chuyển tiền qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt, đưa tiền vào các nền tảng game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và “làm sạch” dòng tiền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.300 tỷ đồng, với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can, thu giữ 5 ô tô, 42 điện thoại di động, phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh tài chính và trật tự xã hội.

Ghi nhận thành tích của Công an tỉnh Hưng Yên, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, sự sắc bén nghiệp vụ trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, không để lọt tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại sớm liên hệ để phối hợp giải quyết.

#Điều tra đường dây lừa đảo quy mô lớn #Tội phạm công nghệ cao và tổ chức đánh bạc #Phương thức lừa đảo mô hình hai vai #Rửa tiền và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp #Vai trò của lực lượng công an trong phòng chống tội phạm #Triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia #Ảnh hưởng đến an ninh tài chính và trật tự xã hội #Tăng cường mở rộng điều tra và xử lý tội phạm #Các biện pháp nghiệp vụ chống tội phạm công nghệ cao

