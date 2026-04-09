Bị đâm tử vong khi đang xem bóng chuyền ở nhà hàng xóm

Chúc Trí - Tấn Minh
TPO - Đang ngồi xem đánh bóng chuyền trước hiên nhà hàng xóm, anh Võ Thanh Yên bất ngờ bị Nguyễn Hoàng Khánh rút dao đâm vào cổ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, hung thủ về nhà cầm dao cố thủ.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 8/4, anh Võ Thanh Yên (SN 1997, ngụ xã Tân Thới, Đồng Tháp) đang ngồi hiên trước nhà ông Lê Văn Chính cùng ấp xem đánh bóng chuyền. Bất ngờ, Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, cùng địa phương) lái xe tới, Khánh tiến đến chỗ anh Yên rồi bất ngờ rút dao đâm vào vùng cổ, ngực của anh Yên. Sau đó, Khánh cầm dao về nhà cố thủ.

z7706719183176-5b90200f86bb38b70e9138bf576051fc.jpg
Hiện trường vụ gây án.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Thới đến nhà Khánh, đối tượng cầm dao định chống trả, manh động. Sau khoảng 15 phút vận động, thuyết phục, lực lượng công an đã khống chế được Khánh.

Vết thương nặng, dù được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Yên đã không qua khỏi. Qua khám nghiệm tử thi xác định, anh Yên tử vong do vết đâm xuyên ngực phải gây đứt động mạch vai, ngực bên phải, thủng phổi.

#đồng tháp #bắt giữ #dao đâm chết #vụ án mạng #công an

