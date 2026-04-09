Khởi tố tài công trong người có cồn gây tai nạn chết người trên sông Tiền

TPO - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn, do Tuấn lái vỏ lãi composite khi trong người có nồng độ cồn và đâm phải một đò ngang, làm lái đò rớt sông tử vong.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, ngụ xã Chợ Mới, An Giang), để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Văn Tuấn.

Trước đó, chiều tối 11/12/2025, Tuấn lái vỏ lãi composite chở theo một người bạn chạy trên sông Tiền. Khi đến khu vực ngã ba sông Tiền và sông Bảo Định (phường Mỹ Tho) đã xảy ra va chạm với chiếc đò ngang do ông Hồ Hoàng Vũ (SN 1966, ngụ xã Quới Sơn, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Cú va chạm khiến ông Vũ rơi xuống sông mất tích. Đến sáng 13/12, thi thể ông Vũ được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 4km.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Tuấn tại thời điểm điều khiển vỏ lãi ở mức 59,8mg/100ml, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Theo kết luận giám định, ông Vũ tử vong do ngạt nước trên nền chấn thương sọ não.