Người đàn ông giao xe cứu thương cho con trai chưa bằng lái

Hà Hằng
TPO - Ngày 10/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp điều khiển xe cứu thương khi chưa được cấp giấy phép lái xe, với mức phạt lên tới 20 triệu đồng.

Trước đó, tại Km5+500 trên tuyến ĐT315B (địa bàn phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiến hành dừng, kiểm tra một xe ô tô cứu thương mang biển kiểm soát 23B-007.24.

z7710353215399-975bf00507a7cf46ab51fd666aeabecb.jpg
Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra xe ô tô cứu thương mang biển kiểm soát 23B-007.24.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Mai Tuấn Dương (SN 2003, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) không xuất trình được giấy phép lái xe. Làm việc với lực lượng chức năng, Dương thừa nhận chưa từng được cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Mở rộng xác minh, cơ quan Công an xác định người giao xe cho Dương là ông Mai Trung Thanh (SN 1973, cùng trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), là bố đẻ của Dương. Tại trụ sở, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Mai Tuấn Dương về hành vi “không có giấy phép lái xe”, với mức phạt tiền lên tới 20 triệu đồng. Đồng thời, lập biên bản xử phạt ông Mai Trung Thanh về hành vi “giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông”, mức phạt lên tới 30 triệu đồng. Phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng coi thường quy định an toàn giao thông, đặc biệt khi phương tiện liên quan là xe cứu thương, loại xe đòi hỏi người điều khiển phải có đầy đủ kỹ năng và điều kiện theo quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và các phương tiện khác trên đường.

Xem thêm

Cùng chuyên mục