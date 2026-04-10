Tạm giữ tài xế ô tô hành hung người đàn ông trên đường

TPO - Công an đã tạm giữ hình sự nam tài xế ô tô con ở Thanh Hóa có hành vi bóp cổ, hành hung người đàn ông trên đường, gây xôn xao dư luận.

Ngày 9/4, Công an xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Mai Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Đông Xuân, xã Hồ Vương) - tài xế ô tô con có hành vi bóp cổ, hành hung một người đàn ông trên đường, gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Hiện, công an sở tại đang củng cố hồ sơ, giám định sức khỏe nạn nhân để làm rõ thêm vụ việc.

Hình ảnh người đàn ông bị bóp cổ, hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị một đối tượng từ ô tô bước xuống, lao tới túm cổ áo, bóp cổ và hành hung. Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/4 tại quốc lộ 10, đoạn qua xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo sáng màu bị tài xế mặc áo đen bước xuống từ ô tô con, liên tục dùng tay bóp cổ, túm áo và đấm vào vùng mặt. Ít phút sau, một người phụ nữ đi xe máy tiến lại gần, tiếp tục chửi bới và dùng dép ném vào người nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc có ít nhất 2 người đàn ông và một phụ nữ khác song có mặt cùng kẻ hành hung nạn nhân song không ai can ngăn.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng tuần tra của Công an xã Nga Sơn đã lập tức vào cuộc, truy tìm danh tính nam tài xế trong clip.