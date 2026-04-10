Khởi tố nghi can giết người vì xin tiền không được

TPO - Chỉ vì xin tiền không được, Trần Thiều Hoài Bảo đã dùng dao sát hại nạn nhân.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thiều Hoài Bảo (sinh tháng 3/2010, trú phường Bắc Nha Trang) để điều tra về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra, Bảo là nghi can trực tiếp dùng dao sát hại anh P.V.C. (29 tuổi, trú phường Tây Nha Trang). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 5/3, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Tây Nha Trang triển khai truy xét. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và làm rõ nghi phạm gây án là Trần Thiều Hoài Bảo.

Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định Nguyễn Uy Vũ (SN 2009, trú phường Nha Trang) có liên quan đến vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h35 ngày 5/3, Vũ điều khiển xe máy biển số Đà Nẵng chở Bảo lưu thông trên đường Lương Định Của (phường Tây Nha Trang). Khi đến trước nhà số 118, cả hai phát hiện anh P.V.C. đang đi bộ nên quay xe lại để xin tiền.

Trong lúc tiếp cận, giữa Bảo và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn. Bảo sau đó dùng dao gấp mang theo đâm nhiều nhát khiến anh C. tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan công an cho biết, nạn nhân sinh năm 1997, là người đang được quản lý sau cai nghiện, thường xuyên đi lang thang trên địa bàn.

Ngoài ra, chiếc xe máy mà hai nghi can sử dụng được xác định là tài sản vừa trộm cắp tại khu vực chung cư Mường Thanh Luxury (số 4 Trần Phú, phường Nha Trang).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với Trần Thiều Hoài Bảo về tội giết người. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.