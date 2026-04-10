Giết chồng do nhậu về muộn còn mắng chửi, hành hung

Chúc Trí
TPO - Tức giận vì chồng nhậu về khuya, còn mắng và bóp cổ, bà Phạm Thị Triền đợi chồng ngủ rồi dùng ống tuýp sắt sát hại và tìm cách tự tử nhưng không thành. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt người vợ 10 năm tù.

Ngày 10/4, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "giết người".

z7711021581227-b0ab52be853fc1c1edd7c1d4c48dffa0.jpg
Bị cáo Phạm Thị Triền tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 29/4/2025, ông V.V.L. (54 tuổi) - chồng bị cáo Triền, đi nhậu say và về muộn, sau đó còn mắng chửi và bóp cổ vợ.

Tức giận với hành vi của chồng, khoảng 3h sáng 30/4/2025, lợi dụng lúc ông L. đã ngủ say, bị cáo Triền đã dùng ống tuýp bằng sắt đánh mạnh liên tiếp 3 cái vào đầu chồng dẫn tới chấn thương sọ não và tử vong.

Sau đó, bị cáo Triền tắm gội, thay quần áo và uống nhiều loại thuốc có sẵn trong nhà để tự tử.

Sáng sớm cùng ngày, chị ruột ông L. qua nhà em trai phát hiện Triền nằm bất động trên giường, bên cạnh có nhiều vỏ thuốc tây, còn ông L. chết trong phòng ngủ nên trình báo công an.

