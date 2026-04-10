Tạm giữ nữ quản lý câu lạc bộ tổ chức cho 13 người nước ngoài đánh bạc

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ nữ quản lý câu lạc bộ GDC Lucky Club, về hành vi tổ chức cho 13 người nước ngoài đánh bạc. Thủ đoạn của cơ sở này là cho khách đổi tiền mặt lấy thẻ "cash-in ticker" hoặc dùng USD nạp trực tiếp vào máy để sát phạt.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Loan (37 tuổi, quê Quảng Ngãi, cư trú phường Nha Trang), cùng 13 người nước ngoài để điều tra về hành vi đánh bạc trái phép.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 1/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đặt tại một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Các đối tượng đánh bạc bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ (ảnh AB)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Kiều Loan – quản lý câu lạc bộ đang tổ chức cho 13 người nước ngoài đánh bạc dưới hình thức poker, thắng thua bằng tiền. Nhóm này gồm các đối tượng mang nhiều quốc tịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Kazakhstan và Nhật Bản.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật gồm hơn 518 triệu đồng tiền mặt, 4.502.000 KRW, 89.272 USD, 28.350 CNY, 28.450 HKD, 30.000 JPY, hai máy quẹt thẻ, một máy in hóa đơn, hai máy đếm tiền, một phiếu in Ticket, ba bộ máy tính, hai bộ bàn chơi Poker cùng nhiều điện thoại di động và tài liệu khác có liên quan.

Trước đó, cũng tại địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện câu lạc bộ GDC Lucky Club hoạt động 24/24 giờ, tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc dưới hình thức poker. Người chơi đổi tiền lấy thẻ hoặc nạp trực tiếp USD để tham gia, và câu lạc bộ thu tiền hoa hồng trên tổng số tiền đặt cược.

Câu lạc bộ GDC Lucky Club do bà Hà Woang Minh Hoa (30 tuổi, ở TP.HCM) làm người đại diện theo pháp luật. Người chơi khi tham gia sẽ đổi tiền mặt tại quầy thu ngân để lấy thẻ theo mệnh giá tương ứng hoặc nạp trực tiếp USD vào máy đánh bạc. Câu lạc bộ thu tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền người chơi sử dụng để đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.