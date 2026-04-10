Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giữ nữ quản lý câu lạc bộ tổ chức cho 13 người nước ngoài đánh bạc

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ nữ quản lý câu lạc bộ GDC Lucky Club, về hành vi tổ chức cho 13 người nước ngoài đánh bạc. Thủ đoạn của cơ sở này là cho khách đổi tiền mặt lấy thẻ "cash-in ticker" hoặc dùng USD nạp trực tiếp vào máy để sát phạt.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Loan (37 tuổi, quê Quảng Ngãi, cư trú phường Nha Trang), cùng 13 người nước ngoài để điều tra về hành vi đánh bạc trái phép.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 1/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đặt tại một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

img-3736.jpg
Các đối tượng đánh bạc bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ (ảnh AB)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Kiều Loan – quản lý câu lạc bộ đang tổ chức cho 13 người nước ngoài đánh bạc dưới hình thức poker, thắng thua bằng tiền. Nhóm này gồm các đối tượng mang nhiều quốc tịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Kazakhstan và Nhật Bản.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật gồm hơn 518 triệu đồng tiền mặt, 4.502.000 KRW, 89.272 USD, 28.350 CNY, 28.450 HKD, 30.000 JPY, hai máy quẹt thẻ, một máy in hóa đơn, hai máy đếm tiền, một phiếu in Ticket, ba bộ máy tính, hai bộ bàn chơi Poker cùng nhiều điện thoại di động và tài liệu khác có liên quan.

Trước đó, cũng tại địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện câu lạc bộ GDC Lucky Club hoạt động 24/24 giờ, tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc dưới hình thức poker. Người chơi đổi tiền lấy thẻ hoặc nạp trực tiếp USD để tham gia, và câu lạc bộ thu tiền hoa hồng trên tổng số tiền đặt cược.

Câu lạc bộ GDC Lucky Club do bà Hà Woang Minh Hoa (30 tuổi, ở TP.HCM) làm người đại diện theo pháp luật. Người chơi khi tham gia sẽ đổi tiền mặt tại quầy thu ngân để lấy thẻ theo mệnh giá tương ứng hoặc nạp trực tiếp USD vào máy đánh bạc. Câu lạc bộ thu tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền người chơi sử dụng để đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hồ Nam
#Đánh bạc #Núp bóng #Trái phép #Bắt giữ #Khánh hoà

Xem thêm

Cùng chuyên mục