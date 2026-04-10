Lào Cai:

Bắt hai đối tượng dẫn dụ thiếu nữ dưới 16 tuổi bán sang Trung Quốc

Thành Đạt
TPO - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) thông tin, đơn vị đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án LC326 về mua bán người, bắt giữ 2 đối tượng, giải cứu 1 thiếu nữ dưới 16 tuổi, đưa về đoàn tụ với gia đình.

Theo đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, từ cuối năm 2025 đến nay, các đối tượng mua bán người thường sử dụng TikTok, Facebook để làm quen với phụ nữ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế. Sau khi tạo dựng lòng tin bằng tên, địa chỉ giả, chúng nhắn tin, gọi điện rủ sang Trung Quốc làm việc nhẹ, thu nhập cao.

Đến ngày 1/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định nơi lẩn trốn của hai đối tượng nghi vấn là Cư Thị Chà và Tráng Seo Hồng.

Cán bộ Biên phòng thẩm vấn đối tượng Tráng Seo Hồng. Ảnh: Trung Dũng.

Khoảng 7h ngày 2/4, các trinh sát đồng loạt đột kích, khống chế, bắt giữ 2 đối tượng. Thời điểm bị bắt, Chà và Hồng vẫn đang sử dụng mạng xã hội để tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 3/2025, các đối tượng sử dụng TikTok để livestream, chủ động tiếp cận phụ nữ, trò chuyện, khai thác tâm lý. Khi nạn nhân có biểu hiện chán nản, bất ổn trong cuộc sống, đối tượng giả vờ quan tâm, chia sẻ, sau đó vẽ ra viễn cảnh lấy chồng Trung Quốc với cuộc sống nhàn hạ, nhiều tiền để lừa phỉnh.

Bằng thủ đoạn này, Chà và Hồng đã dụ dỗ cháu Thào Thị N (thời điểm này Thào Thị N chưa đủ 16 tuổi). Sau đó, cả hai trực tiếp từ Lào Cai sang Sơn La, dặn nạn nhân giấu gia đình, không mang theo tư trang, điện thoại, di chuyển đến điểm hẹn đã được chuẩn bị trước.

Thẩm vấn đối tượng Cư Thị Chà.

Khi đón được nạn nhân, các đối tượng nhanh chóng đưa về Lào Cai, bàn giao cho một người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ người Mông (quốc tịch Việt Nam, chưa rõ lai lịch). Sau đó, Chà và Hồng nhận trước 10.000 Nhân dân tệ để chia nhau tiêu xài; số tiền 10.000 Nhân dân tệ còn lại sẽ được thanh toán khi đưa trót lọt nạn nhân sang Trung Quốc.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra xác minh; ngày 7/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ra Quyết định số 04/QĐ-KTVA khởi tố vụ án hình sự: Mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

#Chống mua bán người #Mạng xã hội trong hoạt động tội phạm #Bắt giữ đối tượng buôn người #Lừa đảo qua TikTok và Facebook #Bảo vệ trẻ em khỏi mua bán #Chuyên án phá án mua bán người #Hợp tác công an Trung Quốc-Việt Nam #Tội phạm liên quan đến người vị thành niên #Phòng chống tội phạm xuyên biên giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục