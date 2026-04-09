Tòa yêu cầu tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự ông chủ nhà trọ bị cháy khiến 15 người chết

TPO - Có mặt tại tòa, nhiều người thân bị hại không yêu cầu chủ nhà trọ bồi thường nhưng cần nhìn nhận đúng bản chất vụ việc; trái lại, chủ nhà trọ cho rằng mọi việc do người vợ quá cố quản lý, ông không biết gì. Còn tòa cho rằng việc Viện Kiểm sát không truy tố, miễn trách nhiệm hình sự ông này là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hậu quả vụ án.

Nguyên nhân trực tiếp thuộc trách nhiệm chủ nhà trọ

Chiều 9/4, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Đội phó Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy cũ) mức án 3 năm tù và Lê Quang Hưng (30 tuổi, đồng nghiệp của Tuấn Anh) mức án 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử đánh giá, trách nhiệm của bị cáo Hưng là không điều tra cơ bản khu nhà trọ, không lập hồ sơ quản lý và không xử lý vi phạm; còn bị cáo Tuấn Anh không chỉ đạo, đôn đốc đầy đủ, để cơ sở tồn tại nhiều vi phạm nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

Mặc dù vậy, Hội đồng xét xử cũng xác định sai phạm của hai bị cáo không phải nguyên nhân chính dẫn đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng; nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ trách nhiệm của vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết (chủ dãy nhà trọ).

Hội đồng xét xử vụ án.

Theo Hội đồng xét xử, hai bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, được gia đình các nạn nhân xin giảm nhẹ nên tuyên mức án như trên.

Đối với các vi phạm trong công tác quản lý nhà trọ, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị TP Hà Nội chỉ đạo UBND các phường, xã và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra vụ việc tương tự; kiến nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ.

Ông chủ nhà trọ 'đẩy' trách nhiệm cho người vợ quá cố

Đối với ông Nguyễn Kim Quyết, tòa cho rằng việc Viện Kiểm sát không truy tố, miễn trách nhiệm hình sự ông này là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hậu quả vụ án, nên kiến nghị Cơ quan điều tra và Viện KSND Hà Nội tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự, để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường nhà trọ cháy.

Ông Nguyễn Kim Quyết cùng vợ quản lý khu nhà trọ (trong ngõ trên phố Trung Kính, Cầu Giấy), dãy nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 15 người chết, trong đó có nhiều người thân của ông.

Dù có dấu hiệu phạm tội, hồ sơ vụ án thể hiện ông được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, đã bồi thường 895 triệu đồng và tích cực khắc phục hậu quả.

Tại tòa, ông Quyết cho biết bắt đầu cho thuê trọ từ năm 2008. Dù hợp đồng thể hiện cả vợ chồng là bên cho thuê, ông nói thực tế “vợ trực tiếp quản lý, thu tiền và quyết định giá thuê”, ông không quan tâm đến việc vận hành. Số tiền thu được, vợ sử dụng thế nào ông cũng không biết vì bản thân đi làm bảo vệ tại bãi xe.

Trong khi, nhiều người thân bị hại có mặt tại tòa khóc, họ cho rằng gia chủ cần nhìn nhận "thẳng thắn”, nếu có lỗi phải nhận lỗi, một số không yêu cầu bồi thường vì “không gì bù đắp nổi việc mất đi người thân”.

“Ông Quyết có nhận sai thì tôi cũng không kiện tụng đòi hỏi gì ông ấy. Tôi thông cảm cho gia đình ông ấy vì cũng có người mất, nhưng mình làm sai cái gì là mình phải nhận để sửa", cha một nạn nhân tử vong trong vụ cháy nói.

Một đại diện cho bị hại khác đứng lên bày tỏ trách ông Quyết đến giờ phút này vẫn “đổ lỗi” cho người vợ quá cố.

Cáo buộc cho rằng, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo (66 tuổi) xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích 207m2 tại ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Khi xây dãy nhà trên, ông Quyết dành khoảng 33m2 sân nhà cho con trai dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại được sử dụng làm nơi để xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ và gia đình.

Năm 2010, dãy trọ đi vào hoạt động dù quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ và không chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Khoảng 0h45, ngày 24/5/2024, một xe máy điện trong lán sửa chữa xe bị chập điện, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh, khiến đám cháy bùng phát. Hậu quả vụ cháy khiến 15 người tử vong (trong đó có mẹ, vợ, cháu ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng.