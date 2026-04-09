Chặn đứng hoạt động ‘tà đạo’ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất các thủ tục để kết luận, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án “Phá hoại chính sách đoàn kết” đến các cơ quan cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng gồm: Rôh, Thông, Di và Đinh Yum.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất thủ tục ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, vật chứng của vụ án “Phá hoại chính sách đoàn kết” đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị truy tố 4 đối tượng, gồm: Rôh (SN 1963, xã Ayun), Thông (SN 1992, xã Bờ Ngoong), Di (tức Siu Di, SN 1941, xã Lơ Pang) và Đinh Yum (SN 1963, xã Bờ Ngoong).

Trong đó, Di và Đinh Yum hiện ở nước ngoài, bị đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng có quyết định truy nã đặc biệt 2 đối tượng nêu trên.

4 đối tượng bị đề nghị truy tố. Ảnh: Công an Gia Lai.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019, hai đối tượng thuộc tổ chức Fulro lưu vong là Di và Đinh Yum đã móc nối, chỉ đạo các phần tử cốt cán trong nước tổ chức hoạt động nhằm phục hồi lực lượng, hướng tới mục tiêu ly khai, thành lập "nhà nước riêng" cho người Bahnar tại khu vực Tây Nguyên.

Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng gia tăng hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức tự xưng "Bahnar Đêga Kon Kông", đồng thời thu thập danh sách gửi ra nước ngoài nhằm phục vụ việc kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Dưới sự chỉ đạo từ bên ngoài, các đối tượng trong nước, trong đó có Rôh và Thông đã tích cực phát triển lực lượng, hình thành 6 điểm nhóm tại hai xã Ayun và Bờ Ngoong với hơn 200 người tham gia. Đáng chú ý, các đối tượng còn thu thập danh sách hàng trăm người, tiếp nhận tiền và nhiều vật dụng như áo, mũ, băng rôn, huy hiệu từ nước ngoài, từng bước tổ chức hóa và củng cố lực lượng.

Quá trình điều tra cho thấy, Di và Đinh Yum giữ vai trò chỉ đạo, thường xuyên liên lạc, cung cấp tài chính, phương tiện và định hướng hoạt động cho các đối tượng trong nước. Nhóm này lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân, từng bước phục hồi tổ chức Fulro và cái gọi là "Tin lành Đêga", qua đó gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng ngay từ khi mới manh nha. Lực lượng an ninh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng, làm rõ bản chất vụ việc, giúp nhiều người nhận thức rõ sai phạm. Đồng thời, cơ quan Công an tập trung thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán theo quy định pháp luật.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, bản chất của "Bahnar Đêga Kon Kông" không phải là tổ chức tôn giáo mà là thủ đoạn đánh tráo khái niệm nhằm che giấu hoạt động của Fulro và "Tin lành Đêga". Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các đối tượng có thể phát triển lực lượng, gây mất ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý vụ án không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.