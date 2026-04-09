Bắt khẩn cấp nam thanh niên thẳng tay đánh người phụ nữ lớn tuổi ở Gia Lai

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Ý - người hành hung một phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn vỉa hè.

Trưa ngày 9/4, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin trên.

Trước đó, tối 8/4, qua quá trình xác minh, củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với Nguyễn Văn Ý (SN 1991, ở phường Quy Nhơn Nam) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h40 ngày 7/4, Nguyễn Văn Ý cùng 2 người bạn đi ăn bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Quy Nhơn Nam. Tại đây, giữa Ý và bà T.T.L (61 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) người đang bán hàng, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Nam thanh niên có hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm danh dự của bà L.

Nguyễn Văn Ý người đã hành hung bà L. Ảnh: Công an Gia Lai.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Ý còn dùng ghế nhựa ném vào người bà L., dùng tay đánh vào đầu và mặt của người phụ nữ này, gây thương tích. Ý sau đó còn chạy ra ô tô lấy dao đe dọa. Khi con trai của bà L. tới, nam thanh niên cũng ra tay đánh.

Theo cơ quan công an, sự việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây dư luận xấu, hành vi của Nguyễn Văn Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như báo Tiền Phong đưa tin, tối 7/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm 3 thanh niên ngồi ăn uống tại một quán vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam. Trong lúc ăn uống, một nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ phục vụ tại quán, dẫn đến sự việc như trên. Sau khi đoạn video lan truyền đã gây bức xúc trong dư luận, nhiều người bày tỏ phẫn nộ với hành vi côn đồ của nam thanh niên.