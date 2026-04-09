Nên chặt hay giữ hàng cây xanh dọc hai bờ sông Quán Trường ở Nha Trang?

TPO - Sau gần 7 năm hoàn thành, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường, tỉnh Khánh Hòa với tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng vẫn chưa thể nghiệm thu, bàn giao. Nguyên nhân xuất phát từ hai dải cây mọc tự nhiên dọc bờ kè - chi tiết không có trong hồ sơ thiết kế.

Dự án 590 tỷ đồng chưa thể nghiệm thu vì hai hàng cây xanh

Theo hồ sơ, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh Khánh Hòa (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng. Dự án hoàn thành xây dựng từ ngày 30/6/2019, với mục tiêu giải quyết tình trạng ngập lụt cho khu vực các phường phía tây và nam Nha Trang.

Sau gần 7 năm kể từ khi hoàn thành, dự án vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao. Nguyên nhân là do xuất hiện hai dải cây mọc dọc bờ kè sông Quán Trường, kéo dài khoảng 4 - 5 km ở cả hai bên, thuộc khu vực phường Nam Nha Trang. Cơ quan chức năng cho rằng sự tồn tại của hàng cây này không phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt từ đó không thể nghiệm thu.

Ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong cho thấy, hai hàng cây chủ yếu là cây đước, phát triển xanh tốt, cao hơn 1 m. Người dân địa phương cho biết đây là cây mọc tự nhiên, góp phần tạo mảng xanh cho khu vực.

Hàng cây mọc dọc hai bên bờ kè sông Quán Trường khiến dự án chưa thể nghiệm thu.

Vấn đề giữ lại hay loại bỏ hai hàng cây đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp với các sở, ngành và chuyên gia để xem xét phương án xử lý. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết các ý kiến đều thống nhất rằng theo thiết kế, khu vực cơ phản áp không bố trí cây xanh, do đó việc tồn tại hàng cây là không phù hợp. Ngoài ra, cây mọc tự phát có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình, đặc biệt rễ cây có nguy cơ gây nứt, bong tróc bề mặt kè; có thể cản trở dòng chảy, làm giảm khả năng thoát lũ. Vì vậy, ngành chuyên môn đề xuất loại bỏ toàn bộ cây trên phần kè.

Sau khi nghe báo cáo, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thống nhất như báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý, việc loại bỏ hàng cây chưa có sự đồng tình từ dư luận, đặc biệt các hộ dân sinh sống hai bên hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.

Người dân mong giữ lại mảng xanh

Sông Quán Trường dài khoảng 15 km, gồm nhánh chính phía đông dài 9 km và nhánh phía tây (sông Tắc) dài 6 km. Nhiều người dân tại các khu đô thị Mỹ Gia, Hà Quang, VCN Phước Hải bày tỏ mong muốn giữ lại hai hàng cây, bởi không gian xanh này đã tồn tại qua nhiều mùa mưa lũ mà vẫn đảm bảo khả năng thoát nước.

Ông Sơn (ở khu đô thị Mỹ Gia) cho biết ông thường đi bộ dọc bờ sông và cảm nhận không khí mát mẻ nhờ hai hàng cây. "Khu vực vốn ít cây xanh nên nếu chặt bỏ sẽ rất uổng phí, thay vào đó nên giữ lại và cải tạo cho phù hợp, đẹp hơn", ông Sơn nói.

Tương tự, chị Ngọc (ở khu đô thị Hà Quang) cho rằng việc chặt cây là dễ nhưng trồng mới lại rất khó, vì vậy chị mong rằng các cơ quan chức năng cần cân nhắc giữ lại để duy trì môi trường sống trong lành.

Hàng cây xanh mọc tự nhiên tạo mảng xanh cho khu vực.

Theo tìm hiểu của PV, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cũng từng đề xuất cho phép giữ lại hai hàng cây. Ban này cho rằng hàng cây đã góp phần tạo cảnh quan, cải thiện không khí cho khu vực, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh khiến không gian xanh ngày càng thu hẹp.

Dù thừa nhận việc trồng cây không có trong thiết kế ban đầu, nhưng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho rằng nếu chặt bỏ có thể gây phản ứng không tốt trong dư luận và ảnh hưởng đến định hướng bảo vệ môi trường của địa phương. Do đó, đơn vị đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét cho phép tồn tại hai hàng cây trên cơ phản áp sông Quán Trường.