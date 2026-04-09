Bi hài chuyện cấp nhầm sổ đỏ của dân mà vòng vo không chịu sửa sai

TPO - Đi "mòn gót chân" đòi lại đất thổ cư bị cấp nhầm tên người khác, cụ ông 85 tuổi ở Đắk Lắk được hướng dẫn khai lại thành đất nông nghiệp.

Ông Lê Trịnh Ấn phản ánh lại việc đất của gia đình bị cấp nhầm tên người khác.

Ông Lê Trịnh Ấn (85 tuổi, trú khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) vừa gửi đơn phản ánh đến báo Tiền Phong sau nhiều năm gõ cửa cơ quan chức năng, vì thửa đất ở của gia đình bị cấp nhầm sang tên người khác nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Lê Trịnh Ấn cho biết, ông có thửa đất rộng 318,8m² thuộc khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, tỉnh Phú Yên). Thửa đất này do bố mẹ ông để lại từ năm 1975. Gia đình ông sinh sống ổn định trong thời gian dài, có nhà ở ổn định.

Đến năm 1993, căn nhà bị mưa bão làm sập, hư hỏng nặng, ông phải dựng lại mái tôn để ở tạm. Lúc bị thiệt hại do mưa bão, ông cũng được nhận hỗ trợ. Năm 2004, khi địa phương tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt cho các hộ dân, ông Ấn cũng làm hồ sơ nhưng không nhận sổ.

Mãi đến năm 2020, khi có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông mới “ngã ngửa” phát hiện thửa đất của mình đã bị cấp nhầm sang tên gia đình bà Trần Thị Nga, hộ dân sống sát bên.

Bà Trần Thị Nga cũng xác nhận sự việc trên với phóng viên Tiền Phong. Bà Nga cho biết khi về làm dâu tại khu vực này đã thấy vợ chồng ông Ấn sinh sống ổn định, có nhà cửa trên đất. Sau khi phát hiện việc cấp nhầm, cơ quan chức năng đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà, nhưng đến nay việc cấp lại cho cả hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Thửa đất của ông Ấn bị cấp nhầm sang tên gia đình bà Trần Thị Nga.

“Đất của tôi mà lại đứng tên người khác. Tôi đi hỏi thì chính quyền địa phương cũng thừa nhận cấp nhầm. Họ nói sẽ làm lại cho tôi, nhưng từ đó đến nay vẫn không xong”, ông Ấn nói.

Theo ông Lê Trịnh Ấn, năm 2024, ông tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (cũ) yêu cầu ông phải tháo dỡ căn nhà hiện tại để trả lại hiện trạng đất thì mới xem xét cấp “sổ đỏ”.

Chấp hành yêu cầu, ông đã tự nguyện tháo dỡ nhà. Thế nhưng, sau đó, ông lại nhận được trả lời rằng do trên đất không còn nhà ở nên không đủ điều kiện cấp đất ở. “Lúc thì bảo phải dỡ nhà mới cấp, tôi dỡ rồi thì lại nói không có nhà nên không cấp. Tôi già yếu, bệnh tật. Thân già này phải đạp xe lên phường nhiều lần, nhiều năm mà vẫn chưa giải quyết xong”, ông Ấn nói.

Ông Lê Trịnh Ấn bên thửa đất của gia đình.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp cho biết: Sau khi sáp nhập, phường không được tiếp nhận hồ sơ của ông Lê Trịnh Ấn. Tuy nhiên qua rà soát, cơ quan chức năng xác định thửa đất trên là của bố mẹ ông Ấn để lại cho ông và trước đây, có xảy ra việc cấp nhầm sang tên gia đình bà Trần Thị Nga. Hiện giấy chứng nhận cấp sai cũng đã bị thu hồi.

Nhưng theo ông Dũng, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024, do thửa đất hiện không có nhà ở nên chưa đủ điều kiện để cấp đất ở. “Trường hợp này, địa phương chỉ có thể xem xét cấp theo hiện trạng là đất nông nghiệp khác và đã hướng dẫn ông Ấn làm lại hồ sơ”, ông Dũng nói.

Trong khi đó, ông Ấn cho rằng việc cấp nhầm là lỗi của cơ quan chức năng, nhưng người dân lại phải chịu thiệt thòi. Ông Ấn đã gửi đơn đến UBND tỉnh Đắk Lắk để xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Ông đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đúng như thực tế gia đình đã sử dụng ổn định từ nhiều năm trước.