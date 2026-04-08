Phố đi bộ ở Nghệ An xuống cấp, đá ốp bong tróc, lộ cốt thép

TPO - Sau ít năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục tại phố đi bộ trung tâm ở Nghệ An đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Đá ốp bong tróc, nứt vỡ, thậm chí lộ cốt thép tại một số vị trí, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham quan, vui chơi.

Phố đi bộ Vinh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) được đầu tư hàng chục tỷ đồng, vận hành thử nghiệm từ tháng 4/2022 và chính thức khai trương vào tháng 5/2023. Với 4 tuyến gồm Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài và ngõ 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối Nguyễn Trung Ngạn, nơi đây từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của du lịch đô thị, góp phần khơi dậy “mạch sống” kinh tế đêm.

Nhiều tấm đá ốp tại khu vực vườn hoa nghệ thuật của phố đi bộ bị bong tróc, nứt vỡ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau một thời gian hoạt động, nhiều hạng mục tại khu vực này đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. Tại khu vực vườn hoa nghệ thuật, đài phun nước và các điểm check-in – vốn được xem là điểm nhấn của phố đi bộ – nhiều tấm đá ốp bị bong tróc, nứt vỡ, xô lệch. Một số vị trí hư hỏng nặng, lớp đá rơi ra để lộ cốt thép bên trong.

“Buổi tối người dân và trẻ nhỏ đến đây khá đông. Thấy những chỗ đá vỡ, cốt thép lộ ra như vậy ai cũng lo. Nếu không chú ý rất dễ vấp ngã hoặc bị thương”, chị Nguyễn Thị Hương (trú phường Trường Vinh), chia sẻ.

Khung cảnh nhếch nhác tại phố đi bộ.

Không chỉ vậy, hệ thống tủ điện đặt ngoài trời cũng trong tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nắp tủ bị mở, dây dẫn lộ thiên. Xung quanh khu vực này xuất hiện tình trạng ẩm mốc, đọng nước và rác thải vương vãi, làm gia tăng nguy cơ chập cháy hoặc rò điện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Anh Lê Văn Tuấn, một hộ kinh doanh gần khu vực phố đi bộ, cho biết: “Khu vực vườn hoa nghệ thuật, đài phun nước khá nhếch nhác. Lá khô, rác thải và vật dụng bỏ lại chưa được dọn dẹp kịp thời nên nhìn mất mỹ quan”.

Một số vị trí hư hỏng nặng, lớp đá rơi ra để lộ cốt thép bên trong.

Theo quan sát, nhiều lối đi và khu vực đài phun nước phủ đầy lá khô, rác sinh hoạt, túi nilon chưa được thu gom. Các hạng mục trang trí như bồn cây, tường bao, lan can cũng xuất hiện tình trạng nứt, mốc. Một số người dân cho rằng, phố đi bộ là không gian sinh hoạt cộng đồng nên cần được chăm sóc và bảo trì thường xuyên.

Video: Phố đi bộ ở Nghệ An xuống cấp, đá ốp bong tróc, lộ cốt thép.

Theo lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, khu vực vườn hoa nghệ thuật là một trong những hạng mục thuộc dự án phố đi bộ, được đầu tư với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Địa phương đã kiến nghị chuyển giao công trình này về Sở Xây dựng quản lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Hệ thống tủ điện đặt ngoài trời trong tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đối với các hạng mục xuống cấp, phường hiện vẫn tạm thời quản lý và sửa chữa trong khả năng. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí cũng như thiếu nhân lực vận hành sau khi thực hiện phân cấp, công tác bảo trì chưa đáp ứng được yêu cầu. “Phường đã thuê đơn vị cây xanh, vệ sinh môi trường để dọn dẹp khu vực, đồng thời đề xuất tỉnh bố trí nguồn kinh phí chỉnh trang, sửa chữa công trình”, lãnh đạo phường Trường Vinh cho hay.

Rác thải ở khu vực đài phun nước chưa được thu gom.

Trước thực trạng nhiều hạng mục xuống cấp, người dân kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm có phương án quản lý, duy tu và chỉnh trang tuyến phố, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giữ gìn mỹ quan đô thị.