Vụ thanh niên hành hung người phụ nữ lớn tuổi ở Gia Lai: Nạn nhân kể lại sự việc

TPO - Bà Trần Thị L. (nạn nhân trong vụ bị hành hung tại quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) nói rằng không hề quen biết nam thanh niên đánh mình. Người này gây sự, chửi bới, nhổ nước bọt vào người rồi lao vào hành hung.

Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Sáng 8/4, phóng viên báo Tiền Phong có mặt tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa ở phường Quy Nhơn Nam, nơi bà Trần Thị L. (61 tuổi) đang nằm điều trị, sau khi bị một nam thanh niên hành hung. Hiện tinh thần bà L. đã ổn định nhưng còn sưng đau ở những vị trí bị đánh ở vùng đầu, mặt. "Sau khi xảy ra sự việc, người thân của thanh niên đánh tôi cũng đến thăm hỏi, xin lỗi”, bà L. nói.

Kể lại sự việc, bà L. cho hay, không hề quen biết hay thù oán gì với 3 thanh niên, đồng thời chỉ là người làm thuê cho quán. Theo bà L., thời điểm 3 thanh niên đến quán ăn bà cũng nhận thấy mùi bia rượu. Sau khi mang bánh bèo ra phục vụ, bà vào trong làm nước mắm để cho vào bì. Lúc này, một nam thanh niên bất ngờ tỏ thái độ bực tức, chửi bới bà.

Khi bà L. lên tiếng nhắc nhở vì hành vi xúc phạm, nam thanh niên không dừng lại mà tiếp tục chửi mắng, phun nước bọt vào người rồi đứng dậy lao vào đánh bà. Lúc sau bà L. cũng có gọi con trai của mình tới thì cũng bị thanh niên này đánh.

Bà L. đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trương Định

Như báo Tiền Phong đưa tin, tối 7/4, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bị một thanh niên chửi bới, đánh đập. Clip an ninh ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 4h35 ngày 7/4, tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam. Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi côn đồ của nam thanh niên. Hiện vụ việc đang được công an xác minh, xử lý.