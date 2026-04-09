Vụ vay lãi mẹ đẻ lãi con: Đôi vợ chồng ở Đắk Lắk bị phạt 1,2 tỷ đồng

TPO - Đôi vợ chồng ở Đắk Lắk cho vay lãi nặng theo kiểu “lãi mẹ đẻ lãi con” vừa bị tòa án tuyên phạt tổng cộng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo vì cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.

Ngày 9/4, bà Trần Thị Rung (trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đã có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm số 17/2026/HS-ST ngày 30/1/2026 của TAND khu vực 11 - Đắk Lắk, liên quan đến vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với đôi vợ chồng là bị cáo Ngô Tấn Hiếu và Nguyễn Thị Thanh Trà (cùng trú phường Tuy Hòa, Đắk Lắk). Theo quy định của pháp luật, người vay tiền, tức bà Rung được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo bản án, từ ngày 22/1/2020 đến ngày 19/9/2020, Ngô Tấn Hiếu đã cho bà Trần Thị Rung vay số tiền 1 tỷ đồng với mức lãi suất 144%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 826 triệu đồng. Thực tế, bị cáo Hiếu đã thu gần 490 triệu đồng. Nguyễn Thị Thanh Trà có hành vi giúp sức cho Ngô Tấn Hiếu trong việc tính lãi, nhận tiền lãi và cùng thu lợi bất chính gần 490 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo là cho vay với mức lãi suất cao gấp nhiều lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Từ đó, HĐXX xác định hai bị cáo Hiếu và Trà cùng phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015. HĐXX áp dụng hình phạt tiền, trong đó bị cáo Ngô Tấn Hiếu bị phạt 700 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trà bị phạt 500 triệu đồng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp lại 1 tỷ đồng tiền gốc mà các bị cáo đã vay nhưng chưa hoàn trả, để sung vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND khu vực 11 - Đắk Lắk từng trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số nội dung theo ý kiến của người liên quan, như tin nhắn, lời khai và số tiền được cộng dồn để tính lãi. Tuy nhiên, sau điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định không có thêm chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án, nên không có cơ sở tiếp tục trả hồ sơ.

Bị cáo Ngô Tấn Hiếu và Nguyễn Thị Thanh Trà.

Kháng cáo cho rằng bỏ lọt số tiền và hành vi

Trong đơn kháng cáo, bà Rung cho rằng từ năm 2018 - 2020, vợ chồng bị cáo Hiếu, Trà đã nhiều lần cho bà vay với lãi suất 12%/tháng (0,4%/ngày), tổng số tiền vay lên đến hơn 5,47 tỷ đồng và bà đã thanh toán cả gốc lẫn lãi. Các nội dung này, theo bà Rung đã được cung cấp cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án.

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm chỉ xác định hành vi cho vay lãi nặng trên số tiền gốc 1 tỷ đồng là chưa phản ánh đầy đủ bản chất vụ án. Bà Rung cho rằng bị cáo Hiếu đã thừa nhận việc tính lãi đối với các khoản vay, phù hợp với các giấy vay tiền trong hồ sơ, nhưng chưa bị xem xét trách nhiệm tương xứng.

Ngoài ra, bà Rung cũng không đồng ý với việc tòa buộc bà phải nộp lại 1 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, cho rằng thực tế bà đã thanh toán nhiều lần và không còn nợ vợ chồng bị cáo.

Bà Rung cũng cho rằng, trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng từng yêu cầu điều tra bổ sung nhiều nội dung, nhưng chưa được thực hiện đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội và số tiền thu lợi bất chính. Từ đó, bà Rung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Liên quan đến vụ án trên, báo Tiền Phong từng phản ánh trong bài “Trả hồ sơ vụ vay 2 tỷ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con lên 13 tỷ đồng”. Tại đây, bà Rung trình bày vụ việc xuất phát từ các khoản vay giữa bà và vợ chồng ông Hiếu, Trà từ năm 2017 với số tiền ban đầu là 2 tỷ đồng. Sau đó, “lãi mẹ đẻ lãi con”, dồn lên hơn 5,47 tỷ đồng, rồi tiếp tục phát sinh lên hơn 10,6 tỷ đồng.

Bà Rung cho biết, trong giai đoạn từ năm 2017 đến đầu năm 2021, bà đã nhiều lần trả tiền với tổng số hơn 13 tỷ đồng, có người làm chứng và giấy tờ ký nhận. Tuy nhiên, các chứng cứ bà đưa ra chưa được xem xét toàn diện.