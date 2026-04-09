Tin mới vụ nước suối chuyển màu đen đặc ở Nghệ An

TPO - Ngày 9/4, UBND xã Nghĩa Đồng (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính 2 hộ dân chăn nuôi lợn tại xóm Nghĩa Bình do để nước thải chảy ra suối Khe Dứa (giáp ranh xã Nghĩa Lộc và Nghĩa Đồng), gây ô nhiễm môi trường.

Hai hộ bị xử phạt là ông H.C.Đ. và ông H.C.M, cùng trú tại xóm Nghĩa Bình. Theo chính quyền địa phương, các hộ này vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn quốc gia. Mỗi hộ bị xử phạt 2 triệu đồng, đồng thời buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Người dân phản ánh nước suối Khe Dứa chuyển màu đen đặc.

Ông Nguyễn Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, qua kiểm tra, mỗi hộ nuôi hơn 100 con lợn. Nước thải từ khu chăn nuôi đã chảy ra suối Khe Dứa, khiến dòng nước chuyển màu đen và bốc mùi hôi.

“Hiện các hộ đã lấp mương dẫn nước thải ra suối và đang tiến hành đào hố biogas để xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Lợi thông tin.

Video: Nước suối Khe Dứa (xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, ngày 21/3, Báo Tiền Phong đăng bài "Dân lo lắng khi nước suối chuyển màu đen đặc vì ô nhiễm" phản ánh việc suối Khe Dứa bất ngờ chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân xóm Vạn Lộc 2 cùng khu vực lân cận.

Người dân cho biết tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến sinh hoạt bị đảo lộn; nhiều người thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt do mùi hôi bốc lên từ dòng suối.

Nước suối có màu đen, bốc mùi hôi thối.

Sau phản ánh của báo chí và người dân, ngày 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời có văn bản trả lời cơ quan báo chí và thông báo kết quả xử lý trước ngày 15/4.