Nước suối Nậm Huống bất ngờ đổi màu

TPO - Trời không mưa, nhưng dòng suối Nậm Huống chảy qua xã Châu Hồng (tỉnh Nghệ An) bất ngờ chuyển sang màu đỏ, khiến người dân lo lắng.

Ngày 7/9, lãnh đạo UBND xã Châu Hồng cho biết, đang phối hợp với công an thành lập tổ kiểm tra, làm rõ nguyên nhân khiến nước trên suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang màu đỏ.

Theo phản ánh của người dân xã Châu Hồng, những ngày qua, thời tiết nắng ráo, không có mưa, nhưng từ tối 5/9 đến sáng 6/9, nước dòng suối Nậm Huống bất ngờ đổi sang màu đỏ quạch.

Dòng nước đục này chảy theo suối Nậm Huống rồi hòa vào sông Dinh, khiến cả đoạn sông trở nên đục ngầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, khiến nhiều người dân hoang mang, lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Nước suối Nậm Huống chuyển màu đỏ

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Châu Hồng đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát dọc tuyến suối.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, nguồn nước đỏ xuất phát mỏ khai thác khoáng sản của Công ty Hà An. Trong quá trình làm việc, phía doanh nghiệp đã thừa nhận sự cố xảy ra do sục rửa bể chứa và đường ống tại khu vực mỏ, khiến nước thải chảy ra môi trường.

Hiện chính quyền xã đã lập biên bản vụ việc và báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý.

Tình trạng này từng xảy ra vào tháng 7/2024, khi nước suối Nậm Huống từng chuyển vàng đục, kéo theo hiện tượng cá chết hàng loạt.

Kết quả phân tích sau đó của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chỉ ra 5/8 thông số mẫu nước tại khu vực chứa chất thải, hang ngầm thải ra suối của một doanh nghiệp khai thác quặng thiếc vượt quy chuẩn cho phép, gồm: amoni (1,71 lần), asen (5,4 lần), cadimi (18,56 lần), mangan (23,7 lần) và sắt (16,34 lần).