Trở về nẻo thiện

TP - Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”. Bởi họ biết rằng chỉ có lao động bằng bàn tay, công sức của mình mới làm giàu được trên chính mảnh đất quê hương.

Chuộc lỗi sau sai lầm quá khứ

Bữa cơm chiều chỉ có lá mì, cà đắng với cá khô do chính tay vợ nấu nhưng ông Siu Un (59 tuổi, trú xã Chư A Thai) lại ăn rất ngon miệng. Đây là món dân dã của người dân tộc Jrai nhưng cũng từng trở thành giấc mơ xa xỉ đối với ông Un. Bởi một lần trót nghe theo lời lừa phỉnh, lôi kéo của bọn Fulro lưu vong, ông xúi giục đồng bào biểu tình, gây rối, âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê Ga” để rồi phải trả giá bằng bản án 16 năm tù.

Ông Siu Un (đầu tiên bên phải) trong một buổi trò chuyện với cán bộ địa phương

Nhờ sự cải tạo tốt, được sự khoan hồng của nhà nước, sau thời gian thụ án ông được trở về buôn làng. Vợ chồng gặp lại ôm chầm lấy nhau, nước mắt mừng tủi chảy dài. “Hồi đó mỗi lần ra thăm, tôi đều dắt theo một đứa con và luôn hái lá mì phơi khô mang ra ngoài đó rồi tìm cách nấu đem vào cho ông ăn để đỡ nhớ buôn làng. Trong tù ông cứ nói chỉ có một mong ước là sớm trở về buôn làng để ăn lá mì với cà đắng”, bà Ksor H’Loi (vợ ông Un) rướm nước mắt.

Ông nhớ lại, 25 năm trước, nghe theo một số đối tượng xấu lừa gạt theo tổ chức phản động “Tin lành Đê Ga” dụ dỗ cho làm nhiều chức vụ cao, được nhiều bổng lộc nếu “Nhà nước Đê Ga” thành công. Nhưng bổng lộc không thấy đâu chỉ mang lại khổ đau và bất hạnh chứ không như ảo tưởng mà chúng vẽ ra. Nhận ra thì đã muộn nên ông phải chấp hành án phạt của nhà nước.

Ông Un trở về buôn làng khuyên người dân không theo Fulro

Trở lại buôn làng, để chuộc lỗi giờ ông trực tiếp đi từng nhà, gặp từng người thuyết phục, vận động họ phân biệt được đúng sai phải trái, lấy bản thân làm tấm gương để họ thấy và tự nguyện từ bỏ Tin lành Đê Ga, quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Giờ đây cuộc sống của ông được cải thiện, được chính quyền tạo điều kiện vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây giống, gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo.

Mưa dầm thấm lâu - Nói được, làm được

Với sự uy tín, nhiệt huyết của mình, ông Ksor Hyao (65 tuổi, già làng Breng 3, xã Ia Hrung, Gia Lai) được bầu làm già làng Breng 3 và tham gia công tác Mặt trận của làng. Hàng ngày ngoài công việc nương rẫy, tối về ông lại đi từng nhà để nắm bắt tâm tư, mong muốn, hoàn cảnh của của từng gia đình. Nhờ vậy mà mỗi lần xảy ra tranh chấp giữa hàng xóm, láng giềng hoặc giữa anh em họ hàng hay vợ chồng mâu thuẫn, thanh niên gây gổ, già làng Hyao chỉ cần tới nói vài câu là mọi người lại vui vẻ, ai về nhà đó.

“Có lúc trong làng xảy ra việc chẳng lành, tôi cùng với cán bộ ở địa phương mời các bên ngồi lại để tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Tất cả ngồi lại cùng phân tích, giải thích để các bên hiểu rõ, rồi đưa ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý nhất”, già làng Ksor Hyao bộc bạch.

Theo ông Hyao, trước kia, một số gia đình trong làng nghe theo lời kẻ xấu, theo “Tin lành Đê Ga”, tuy nhiên, trong các buổi họp dân, ông đã tuyên truyền, phân tích, vận động bà con không nghe lời kẻ xấu, không tụ tập trái phép. Ông khuyên, giải thích với mọi người rằng không được tin theo lời dụ dỗ “đường mật” của kẻ xấu, quan trọng nhất là phải chịu khó, tự mình làm ra của cải.

“Mưa dầm thấm lâu”, luôn hướng đến điều tốt đẹp nên dần dần người dân nhận ra cái sai và chí thú làm ăn xây dựng cuộc sống. Để buôn làng đẹp hơn, ông Hyao vận động người dân tham gia xây dựng các công trình công cộng; phòng chống tệ nạn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Ksor Hyao (bên phải)

“Mình nói được làm được. Người dân ở đây thấy mình chịu khó, uy tín họ sẽ học theo. Riêng gia đình tôi mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng từ cây cà phê, lúa, rồi nuôi bò, gà nữa” - ông Hyao cho hay.

Ông Hyao được chính quyền địa phương đánh giá là điểm tựa tin cậy trong công tác vận động quần chúng, hỗ trợ chính quyền giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương khi thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động bà con không tin và không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của Fulro lưu vong tham gia chống phá Đảng, Nhà nước.

Mặt khác, ông cũng tích cực tham gia hòa giải các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, hiềm khích giữa các hộ dân trong làng; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Vững tâm xây dựng cuộc sống mới

Ông Phạm Văn Trần Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai đánh giá, khi ra tù, ông Un tiếp tục bị các thế lực phản động lưu vong bên ngoài lôi kéo, dụ dỗ hoạt động Fulro, "Tin lành Đê Ga". Sau khi được cán bộ phân tích, giáo dục, hướng dẫn quay trở về với đức tin, ông Un đã nhận rõ sai phạm của mình, đồng thời quay trở về sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Plei Glung Mơ Lan (thuộc Hội thánh Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Ia Hiao).

Sau khi quay về, ông Un đã vững tâm, yên ổn làm ăn, chấp hành pháp luật của nhà nước, tuyệt đối không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo. Ngoài ra, ông còn đi vận động những người đã từng lầm lỡ từ bỏ "Tin lành Đê Ga", quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp.

Thời gian qua, ông Siu Un đã vận động hơn 200 tín đồ quay về sinh hoạt tại các tôn giáo được nhà nước công nhận.