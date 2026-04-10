Khởi tố đối tượng chém người để 'tạo tiếng vang'

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc ăn nhậu và suy nghĩ lệch lạc muốn “tạo tiếng vang”, người đàn ông ở TPHCM đã mang dao tấn công người quen, gây thương tích nặng.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thủy (SN 2000, ngụ xã Long Hải, TPHCM) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thủy tại nơi gây án.

Theo thông tin ban đầu, trưa 2/4, tại một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng (phường Tam Thắng), do mâu thuẫn từ trước trong những lần ăn nhậu, Thủy nảy sinh ý định tấn công anh Nguyễn Hoàng Hải (SN 1974, còn gọi là Hải “Lộ”) nhằm “tạo tiếng vang”.

Thủy chuẩn bị sẵn con dao kim loại dài khoảng 41cm, giấu trong cốp xe rồi tìm đến nhà anh Hải. Khi nạn nhân không đề phòng, Thủy bất ngờ lao vào chém nhiều nhát, gây thương tích nghiêm trọng ở vùng vai và cẳng tay.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tìm cách xóa dấu vết nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Camera an ninh ghi lại cảnh Thủy gây án.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét và nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Hoàng Văn Thủy đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện bị can đang bị đề nghị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Công an TPHCM cảnh báo, việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, đặc biệt xuất phát từ những suy nghĩ lệch lạc như “tạo tiếng vang”, không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng cho người khác mà còn khiến chính người thực hiện phải trả giá bằng pháp luật. Người dân cần lựa chọn các biện pháp hòa giải, hoặc thông qua cơ quan chức năng để xử lý tranh chấp, tránh những hành vi đáng tiếc xảy ra.